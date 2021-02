Cantante mexicana Yuri revela que tuvo Covid-19 con secuelas terribles

En un video publicado en redes sociales, la cantante contó en un mensaje dirigido a compañeros de la religión que profesa que se contagió el año pasado.

“En el mes de octubre tuve Covid. Realmente no lo sabía, fue muy leve, tan es así que no me enteré. Pensé que era alergia porque se parecen mucho”, dijo.

Sin embargo, la peor parte de la enfermedad fueron las secuelas que dejó, pues explicó que ha tenido fuertes ataques de ansiedad, taquicardia y pérdida del cabello.

“Vinieron unas secuelas, me venían unos ataques de ansiedad terribles a las 6 de la mañana, con unas taquicardias que decía: ¿Cómo me quito esto?, ¿Cómo hago con esto?, ¿Qué es lo que me está pasando?”.

“A mucha gente le vienen de diferentes maneras estas secuelas y les puedo decir que el mes de diciembre que pasé fue bastante fuerte, muy fuerte”, agregó.

Aunque la intérprete de “Maldita Primavera” había negado que se había contagiado, cuando circularon los rumores en 2020, se presume que fue durante las grabaciones del programa ¿Quién es la Máscara? que resultó positivo al virus.