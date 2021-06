“Canción de amor para Shu-Sin”: el poema de amor más antiguo

En el siglo XIX varias misiones arqueológicas tenían como objetivo corroborar historias bíblicas. En 1880 una de ellas encontró un texto inscrito en una tabla de archilla en Nippur (hoy Irak). Con el tiempo se supo que se trataba de La Canción de Amor para Shu-Sin, que, de acuerdo con los estudios realizados, data del año 2000 a.C. y es hasta el momento el poema de amor más antiguo del que se tiene noticias.

El redescubrimiento

Luego del hallazgo, la tabla de arcilla que contenía este escrito fue archivada en el Museo de Turquía. Ahí permaneció, guardada en un cajón, hasta 1951 cuando el famoso sumeriólogo Samuel Noah Kramer la encontró cuando traducía otros textos antiguos.

La caja donde estaba archivada esta joya había sido identificada como Estambul # 2461 Nada hacía sospechar que lo ahí contenido tenía un gran valor histórico, al punto de desplazar al famoso Cantar de los Cantares de la Biblia como la composición poética de amor más antigua del mundo.

De acuerdo con el sitio hdnh.es, Kramer describió su encuentro con la pieza de esta manera: “La pequeña tableta con el número 2461 yacía en uno de los cajones, rodeada de varias otras piezas. Cuando la vi por primera vez, su característica más atractiva era su estado de conservación. Pronto me di cuenta de que estaba leyendo un poema, dividido en varias estrofas, que celebraban la belleza y el amor, una novia alegre y un rey llamado Shu-Sin (que gobernó la tierra de Sumer hace casi cuatro mil años). Mientras lo leía una y otra vez, no había error en su contenido. Lo que tenía en la mano era una de las canciones de amor más antiguas escritas por la mano del hombre”.

Más allá del amor

El mismo sitio afirma que el poema era parte de un rito sagrado realizado cada año, conocido como matrimonio sagrado. El rey debía casarse con la diosa Inanna para asegurar la fertilidad y la prosperidad.

http://www.editorialtintamala.com/ refiere: El poema tenía como objeto ser recitado por esa religiosa que se iba a casar con el rey en la festividad del Año Nuevo, entre banquetes, danza y música.

Una oda al amado

Esta es la traducción del texto encontrado en la tabla de arcilla:

Novio, amado de mi corazón,

Grande es tu hermosura, dulce como la miel,

León, amado de mi corazón,

Grande es tu hermosura, dulce como la miel.

Me has cautivado, déjame presentarme temblorosa ante ti.

Novio, dejaría que me llevaras a la alcoba,

Me has cautivado, déjame presentarme temblorosa ante ti,

León, dejaría que me llevaras a la alcoba.

Novio, déjame acariciarte,

Mi delicada caricia es más suave que la miel,

En la alcoba llena de miel,

Déjame disfrutar de tu gran hermosura,

León, déjame acariciarte,

Mi delicada caricia es más suave que la miel.

Novio, has obtenido placer de mí,

Díselo a mi madre, ella te dará manjares,

Y mi padre te colmará de regalos.

Tu espíritu, sé cómo alegrar tu espíritu,

Novio, duerme en nuestra casa hasta el amanecer.

Tu corazón, sé cómo hacer que se regocije tu corazón,

León, duerme en nuestra casa hasta el amanecer.

Tú, porque me amas, Te ruego que me des tus caricias,

Mi señor dios, mi señor protector,

Mi Shu-Sin, que alegra el corazón de Enlil,

Te ruego que me des tus caricias.

Sobre tu sitio, dulce como la miel, te ruego que pongas tu mano,

Pon tu mano encima de él como sobre una prenda gishban,

Cúbrelo como a una prenda gishban-sikin”.

