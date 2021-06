Lectura durante la pandemia

La pandemia encerró al mundo por meses el año pasado, y aún hoy, cuando estamos bajo el mismo peligro pero sin el pánico de los primeros días, hay nuevas prácticas, más lectura que nunca en lo privado, siendo la ‘Biblia’ el libro más vendido en el mundo occidental en el 2020, y se desarrolló variantes del “club de lectura”, en forma virtual, a través de plataformas en la red, así como se ha mantenido y crece gradualmente la práctica presencial entre los más cercanos y deseosos de contacto social.

En los días del encierro, la lectura despuntó como una práctica afortunada, cuando no era posible salir y el agotamiento frente a las pantallas de televisión devolvió a los lectores el placer de aislarse, con el cerebro funcionando y dando tienda suelta a la imaginación, pero también avivó la necesidad de compartir de nuevas maneras, y el club de lectura se ensanchó como posibilidad, porque hay opciones para grupos de amigos cercanos, o grupos alrededor de la librería preferida, o de las editoriales, y las ocasiones se internacionalizaron, y hoy es posible interactuar en las plataformas con los autores, del mundo. Lo que falta es tiempo para participar en todo, pero ya los lectores van eligiendo estar en lo que prefieren o presenciarlo después en diferido, siendo un modo propicio para conversar con conocidos o desconocidos, de la cuadra o del mundo, sobre las obras que se están publicando.

La lectura individual en tiempo de pandemia se enfocó en el fondo editorial más que en las novedades, que temporalmente se vieron frenadas ante la inactividad, ausencia de librerías, y porque las opciones de leer con paciencia abrió la atención a las obras mayores, novelas de 600 a 1,200 páginas o más, de los grandes autores, de los clásicos, obras que aguardaban desde mucho tiempo atrás la lectura, siendo relegadas por el peso exigente de la actualidad. Muchos nos dedicamos en el encierro al placer de las grandes novelas del pasado, y ahora, a medida que se recuperó la actividad pública, siguiendo protocolos pero ya con más libertad, nos abrimos a la proliferación de novedades.

El club de lectura organiza a los interesados para leer y comentar obras de interés cada semana o mes, y fijan una fecha para reunirse virtualmente a comentar el resultado de la experiencia. El “club” se convierte en ocasión para compartir, a lo que se suma prácticas como la de compartir un vino y chocar los vasos contra la pantalla. Al gusto de la lectura se suma el placer de la conversación, lo que hace aún más gratificante el buen rato.

La verdadera añadidura en esta práctica son los lanzamientos de novedades, por ejemplo en México se organizan eventos con las librerías a las que puede sumarse quien lo desee, hay presentadores varios y la oportunidad de escuchar a los autores directamente, que dan algunas claves sobre su obra, aunque es bien sabido que el autor se plantea intenciones que no necesariamente es lo que el lector descubre, porque la literatura es libre de las amarras del tiempo, del espacio y de las intenciones del creador, y se muestra independiente, versátil ante el lector como un mundo abierto donde explorar y sumergirse descubriendo con asombro y encantamiento nuevas vivencias. Lo que no quita que sea valioso conocer a los autores, para sumar admiración o producir recelo.

Pienso que la lectura en tiempo de pandemia recibió un gran impulso, que fue toda una llamarada beneficiosa para el mundo, porque no hay mal que por bien no venga, y con el ingreso a las reuniones virtuales quedó instaurada la posibilidad de la lectura electrónica fugaz, y se popularizó la línea de opción gratuita a las bibliotecas digitalizadas donde se puede acceder a millones de obras que no pagan derechos de autor porque son un bien universal.