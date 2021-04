La novela del nicaragüense José Adiak Montoya (1987), titulada ‘Aunque nada perdure’, evoca la fugacidad de la vida y de la felicidad. El protagonista surge de la realidad, porque la novela se construye sobre pasajes de la vida de la escultora Edith Gron, que podría haber existido o no, aunque la curiosidad hace que el lector busque las referencias virtuales para ir apreciando las esculturas que se mencionan, y que sabiamente no muestra el libro porque no es la piedra lo que importa, lo relevante es el drama humano, la soledad y experiencia de la migración de cien familias danesas a Nicaragua hace cosa de un siglo, en un viaje fallido, tal y como sucedió en Guatemala con los belgas que vinieron buscando la Verapaz, y fueron diezmados por el paludismo en Puerto Barrios, y de los que pocos quedaron y resistieron.

La novela maneja habilidosamente tres momentos en el tiempo, 1931, 1955/56 y 1989, desde donde va saltando a voluntad para narrar la historia. El argumento principal se desarrolla en la mitad del siglo XX, relatando una historia que construye gradualmente a lo largo de la novela, del cumplimiento de una solicitud de hacer una escultura de Andrés Castro, el héroe en la batalla defensiva de Nicaragua de la invasión mercenaria de William Walker en el centenario, tarea que ella acepta sin cobrar honorarios. El entusiasmo de los jóvenes se puede palpar, así como la presencia del bibliotecario veinteañero, Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, que murió en combate en 1976. El proceso de la creación de la obra da lugar a la memoria, al retrato de la escultora, y al descubrimiento del modelo, que sorprende al desvelar su identidad, atado a su primera decepción amorosa, y a quien inmortaliza a su manera en piedra, aunque nada perdure. La narración mantiene el interés a todo lo largo de la obra, y alcanza el clímax el día de la inauguración, cuando pasa Anastasio Somoza en caravana sin saber que está destinado a la muerte en breve.

La novela se va enriqueciendo con saltos y regresos en el tiempo, a los años treinta, cuando sucedió el terremoto que destruyó Managua y Edith sufrió el accidente que la dejó con el ojo caído. Desvela la memoria de la migración, no la actual de centroamericanos que viajan al Norte a buscar oportunidades, sino la inversa, la de hace un siglo, la de europeos que sufriendo hambre venían a buscar suerte a estas latitudes. Es tan asombrosa esta sección, que no pude dejar de anotar al margen, en mi copia, el título deseado ‘La Danesia’, porque cuenta las vicisitudes de los viajeros que cruzaron el océano Atlántico, atravesaron por el Canal de Panamá hasta desembarcar en Corinto, y continuaron el viaje en carretas hasta llegar a la tierra prometida, unos pantanos inhabitables e imposibles de cultivar. A su llegada los recibió el presidente Chamorro, que murió dos días antes de poder resolver su situación. Todo lo que consiguen es un boleto de regreso a casa, pero los Gron se quedan y tratan de sobrevivir de una y mil tareas, y al final se levantan y viven la dictadura, otro terremoto en el 72 y la Revolución sandinista.

El tercer punto de vista es el de 1989, cuando Edith sube a un avión en Costa Rica para regresar a Nicaragua, donde morirá en los días de las elecciones que terminaron con la revolución de Daniel Ortega, y allí anticipa la vida de los niños de los noventa, categoría a la que pertenece el autor: “Los niños de los noventa crecerían con miedo, con los prejuicios heredados de sus padres; unos niños no se juntarían con otros porque sus padres habían luchado en uno u otro bando”. Y le da a la historia una dimensión testimonial conmovedora.

La novela se lee con todas las reglas de lo que es, una novela, aunque la historia que desarrolle esté fundada en hechos reales. Es una experiencia fresca de lectura, creación de un autor joven que está prendido y produciendo con mucha rapidez, porque ya anunció la aparición de otra novedad que saldrá a la venta en días próximos.