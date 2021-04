Memoria de Carlos Illescas

El poeta Carlos Illescas (Guatemala, 1918-México, 1998) escribió la mayor parte de su obra en México, en el exilio al que partió en 1954, y del cual apenas pudo regresar a su tierra natal para recibir un homenaje tardío, previo a su deceso. Fue poeta refinado, de cuya obra destacan ‘Réquiem del obsceno’ (1963), ‘Manual de simios y otros poemas’ (1976), y ‘Usted es la culpable’ (1983), obra que lo hizo merecedor del Premio Xavier Villaurrutia, de donde copio un fragmento: “Amanecer sin mácula / obsérvese Usted misma en estas líneas / humildes, saturadas de cordura. / Cuente bajo sus aguas días, / lunas en el jarrón del año, / sublimación de los dibujos / que narran beso a beso la tortura / que Usted le infiere a un caballo ciego, / abandonados sus heniles / a las llamas.” Illescas publicó alrededor de 16 libros de poesía y uno de cuentos, escribió guiones de cine, radio teatro, y trabajó en la ‘Radio Universidad’, a donde recuerdo haber llegado una vez sin avisar, caído de repente para conocerlo y saludar.

Era poeta de culto, amable y campechano, muy querido, y me recibió con toda la amabilidad del mundo, emocionado por el acento, como quien adopta a un hijo de la patria que le llevaba el recuerdo del olor formidable a tierra mojada del país distante aunque tan cerca, al que no podía volver. Me pidió leer algo mío en el micrófono, y así lo hice, y al concluir interrumpió el diálogo porque debía continuar con su programa, pero me citó esa misma tarde en su taller de poesía en el Palacio de Bellas Artes, a donde llegué antes de la hora y me presenté con el grupo de jóvenes poetas mexicanos y una participante argentina que cultivaban su magisterio. Illescas llegó tarde, con el cuerpo inmenso y su paso sagrado, y fue recibido con júbilo por quienes lo admiraban. Me pareció que en Guatemala nos estábamos perdiendo esa experiencia, y que eran los mexicanos los beneficiados. Sucedió una tarde de julio de 1978. Me presentó y pidió que continuara la lectura interrumpida esa mañana en la radio, y dejó en mis manos el resto de la sesión. Leía una pieza y saltaban los comentarios y opiniones. El maestro poeta solo tenía una palabra apropiada para calificar, la eficacia, porque los poemas que escuchaba eran o no eficaces. Esa tarde me sentí transportado a una realidad diferente, había resultado leyendo mis propios poemas en un país extraño donde no existía y donde lo que expresaba en voz alta se esfumaba.

Al terminar fuimos todos a beber cerveza a un bar en una esquina de Insurgentes, en grandes pintas y con ricas bocas, hablando de lo único que nos gustaba a todos, de literatura, poesía, y de vez en cuando de lo que tanto interesaba a Illescas, Guatemala. Por instantes se ponía muy triste y quería saber de la guerra, de si era verdad lo que se decía de algún desaparecido, pero rápido mudaba el tono y regresaba a la poesía, para no convertir la noche en velorio.

De madrugada nos apretamos varios en su escarabajo, y nos repartió. Yo di una dirección vaga, y creo que le dio mala espina. Condujo despacio, y por momentos hacía un paréntesis en la conversación, para preguntarme si de verdad tenía donde reposar. Dije que sí, pero siguió insistiendo, y yo repetía que la rotonda de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Llegó al punto y volvió a dudar. Le dije que no se preocupara, que vivía en un edificio muy cerca.

Me estrechó la mano con amistad, y se despidió a disgusto, recordándome la fecha de la siguiente reunión, a la que no me presenté, porque había llegado mi momento de volver.

Años más tarde vino a Guatemala en una visita fugaz, recibió los honores y se despidió para siempre de los volcanes y lagos. Quedaron sus poemas eficaces, y por aquí aún no se le ha dedicado la importancia que merece, pasó su centenario sin pena ni gloria, opacado por hechos inmediatos. Gran poeta.