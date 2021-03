El español Javier Cercas lanza la continuación de su premiada novela “Terra Alta”

Después de dar un giro copernicano a su escritura con “Terra Alta”, galardonada con el Premio Planeta, el español Javier Cercas presentó este miércoles la segunda parte de esta saga, “Independencia”, que constituye un duro alegato contra el poder.

“Cuando acabé esa novela me ocurrió algo que nunca me había pasado: ahí se acababa la novela pero yo quería continuar, sentí que ahí no acababa todo y que necesitaba tener continuidad”, explicó el escritor durante la presentación en una librería de Barcelona.

Su intención, explicó, no es convertir a su protagonista Melchor Marín en una especie de Sherlock Holmes o Pepe Carvalho particular, sino convertir su historia en una gran novela “que tendrá cuatro partes”, cada una de ellas correspondiente a un libro.

En esta segunda entrega, “Independencia” (Editorial Tusquets), la historia se reanuda cuatro años después del fin de “Terra Alta” cuando su protagonista es reclutado para investigar una extorsión con un antiguo vídeo sexual a la alcaldesa de Barcelona.

“Para resolver ese caso se adentra en el mundo de la élite política y económica catalana (…) donde reina una ambición sin escrúpulos, una brutalidad total y un cinismo absoluto”, explicó Cercas.

El caso también sirve para adentrarse más en la historia de Melchor Marín, un héroe policial tras abatir a tiros a cuatro terroristas, pero con una juventud turbulenta, madre prostituta asesinada y un pasado como narcotraficante que lo llevó a la cárcel.

“Los escritores trabajamos con la basura y con la oscuridad, la luz, la felicidad no nos sirve para nada. En un mundo feliz no habría novelas”, reflexionó el escritor, de los más reconocidos de España en la actualidad.

Especialista en novelar la no ficción, ya fuera la guerra civil española en la alabada “Soldados de Salamina” (2001) o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en “Anatomía de un instante” (2009), Cercas dio un cambio radical en su carrera con “Terra Alta” (2019), una novela negra de ficción con la que ganó el prestigioso Premio Planeta.

“Podía seguir haciendo lo mismo y convertirme en un imitador de mí mismo o intentar otra cosa (…) Me propuse reinventarme como escritor”, explicó Cercas.

Pero su nueva saga no consigue despegarse totalmente de la realidad y evoca sin tabúes el proceso independentista lanzado por los dirigentes de Cataluña, su región, contra los que se muestra muy crítico.