Carmen Lucía Alvarado es nominada al Premio Rhysling

Con el poema “El vacío se conjuga entre tus manos” (The Void Blends in Your Hands), la poeta guatemalteca Carmen Lucía Alvarado Benítez (Quetzaltenango, 1985) fue nominada al Premio Rhysling. Estos reconocimientos se entregan anualmente y exalta las obras poéticas de ficción, fantasía o terror en Estados Unidos. La noticia de su candidatura fue dada a conocer por la propia autora.

Alvarado afirma que para ella fue una sorpresa el ser preseleccionada para este premio que se entrega desde 1978. Los nominados son elegidos por la Asociación de Poesía de Ciencia Ficción (SFPA) y los trabajos de todos los candidatos se publican en el libro “The Rhysling Anthology”.

Los premios se entregan en una actividad de la “Readcon”, que este año se realizará del 11 al 15 de julio, en Quincy, Massachusetts.

Camino al reconocimiento

El poema seleccionado pertenece a su segundo libro “Poetas astronautas”, que fue publicado en 2012. De acuerdo con la escritora, quien también tiene entre su producción “Imagen y semejanza” y “Edad geológica del miedo” (2018), el camino, para llegar a esta nominación fue sorpresivo.

Relata que en 2015 recibió un correo electrónico de la traductora japonesa Toshiya Kamei, quien trabaja para la Universidad de Arkansas. “Me dijo que encontró mis textos en internet”. Kamei había traducido uno de los poemas y a Carmen Lucía le gustó su trabajo. Al poco tiempo, volvió a escribirle para comentarle que su libro era apropiado para las revistas de poesía de ciencia ficción.

Entre finales de 2019 y 2020, Kamei difundió los poemas de Carmen Lucía en revistas de Estados Unidos y de Inglaterra como Abyss&Apex, The British Fantasy Society, Samovar y Star*Line. Los editores de las publicaciones empezaron a enviarle comentarios de los lectores. Hace un par de días, Toshiya le escribió para contarle que su poema había sido seleccionado por la revista Utopia para participar por el premio.

Además de su trabajo literario, Carmen Lucía Alvarado fue miembro de los grupos Ritual y Metáfora, con quienes organizó durante varias ediciones el Festival internacional de Poesía de Quetzaltenango y subdirectora de la revista electrónica de arte Luna Park. Coordinó el libro “El futuro empezó ayer, apuesta por las nuevas escrituras en Guatemala”, de UNESCO y Catafixia Editorial (2013). Es autora del libro “Todas aquí, todas ahora. Una constelación de voces para pensar Guatemala”, del Instituto 25A y Catafixia Editorial (2020).

Es fundadora de la Asociación 32 Volcanes en Quetzaltenango, y del sello editorial independiente Catafixia Editorial, el cual dirige desde 2009 junto a Luis Méndez Salinas.