El Panteón no es para Rimbaud

El ilustre poeta Arthur Rimbaud no entrará en el Panteón, el lugar donde reposan algunos de los franceses más ilustres. El presidente Emmanuel Macron rechazó la idea, respaldada por la opinión pública, pero a la que la familia del poeta se oponía, según una carta que la ‘AFP’ pudo consultar.

“El cuerpo de Arthur Rimbaud no será movido” de la bóveda familiar en Charleville-Mézières, escribió Macron al abogado de la familia del poeta en una carta fechada el miércoles.

Una petición para trasladar sus restos al famoso monumento parisino, firmada por antiguos ministros de cultura y varias personalidades francesas, había recibido el apoyo de la actual ministra de Cultura Roselyne Bachelot.

Macron dijo que no “desea ir en contra de la voluntad expresada por la familia del difunto”. El nombre de Rimbaud, una “figura capital de la literatura francesa (…) perdurará en nuestra historia” de todas maneras.En septiembre, la sobrina nieta de Arthur Rimbaud, Jacqueline Teissier-Rimbaud, había expresado su oposición a la entrada del poeta en el Panteón junto con Paul Verlaine, con quien tuvo un tempestuoso romance. De acuerdo con la postura familiar, el reposo de ambos poetas en París reafirmaría el lazo entre ellos. “Rimbaud no comenzó su vida con Verlaine y no la terminó con él, son solo unos pocos años de su juventud”, dijo Teissier-Rimbaud a la ‘AFP’. Y añadió que su hijo y sus nietos compartían su punto de vista.