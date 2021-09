Alyssa Cleland inspira en TikTok con su historia

Alyssa Cleland, de 23 años, de Dallas, Texas, EE. UU., fue abandonada al nacer en un pequeño pueblo de Ucrania. Nació con ectrodactilia, una enfermedad que provoca que sus manos no se desarrollen correctamente y por la cual Alyssa solo tiene cuatro dedos en cada mano.

La joven pasó el primer año de su vida en un hospital y su diagnóstico no auguraba que fuera a vivir mucho más tiempo. Sin embargo, desafió todas las probabilidades y sobrevivió.

Más tarde, a la edad de cuatro años, Alyssa fue adoptada por sus padres estadounidenses y le amputaron la pierna derecha debido a una rara condición de hemimelia tibial paraxial con la esperanza de que pudiera usar una prótesis para poder caminar.

A pesar de estos contratiempos, la joven no ha permitido que estos dicten su vida.

Alyssa dijo: “Siento que la ectrodactilia no ha afectado demasiado a mi vida, he podido adaptarme a ella. No me causan dolor ni problemas y creo que mis manos son top”.

Ahora, Alyssa usa una prótesis, es jinete de paradoma clásica con aspiraciones a competir en los Juegos Olímpicos de 2024 y tiene una cuenta activa en TikTok donde, además de dedicarse a compartir ciertos aspectos de su vida, también crea conciencia sobre su condición.