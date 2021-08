“¡Soy tu compañere!”: una persona llora en una clase

En México, un estudiante no binario se puso a llorar en plena clase virtual luego de que un joven utilizara el pronombre femenino hacia él.

En el vídeo se puede ver cómo Andra Escamilla —que tiene los pronombres él y elle junto a su nombre de perfil— participa en una discusión acerca de la salud mental y la depresión. No obstante, una vez que uno de los alumnos le llama “compañera”, rompe a llorar.

“¡No soy tu compañera! ¡Soy tu compañere!”, expresa Andra, entre lágrimas, después de lo cual apaga la cámara web.

El joven, a su vez, pide disculpas por no usar el lenguaje inclusivo. Unos instantes después, continúa con la conversación.

Otro compañero de clase de Escamilla, llamado Luis Hernández, cuenta que “esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBTQ+. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona… Pero cuando dijo género esta chica se alteró”.

El joven agrega que Escamilla siguió interrumpiendo la clase, insistiendo en que el suicidio afecta más a las personas LGBTQ+. También calificó a los profesores de homofóbicos.