Una situación apretada: un Ferrari se enfrenta a un callejón italiano

Los autos de la marca del caballo rampante son conocidos por su elegante diseño, unas prestaciones inigualables y su exclusividad. Sin embargo, la practicidad no es su fuerte y este video es una prueba de ello.

El autor del video no revela la ubicación exacta de la calle italiana que logró domar los 612 caballos de potencia que tiene este Ferrari Roma, pero las imágenes dejan en evidencia que son las dimensiones lo importante para recorrer las calles en esta región, no la potencia.

Y en este aspecto el Ferrari Roma, con sus prácticamente dos metros de ancho, pierde la batalla, puesto que son evidentemente demasiados metros para este callejón.

En la grabación no se puede apreciar si el auto llegó a rozar los muros o no, pero en el caso de que fuera así, esto podría golpear fuertemente no solo el autoestima del conductor, sino también su cartera. Y no es para menos, puesto que este auto, con un motor V8 de 3,9 litros y dos turbos, cuesta en torno a los 200 mil euros.

También se puede ver a otro hombre que desesperadamente intenta ayudar al dueño del vehículo a superar este obstáculo. Sin embargo, el autor de las imágenes no informa la razón por la que el conductor de este Ferrari optó por este camino y cómo acabó la historia, si es que aún no sigue atascado en este callejón.