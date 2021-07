Esta la cara de guiño que le quedó a esta joven después de ir al dentista

Esta chica experimentó los efectos más curiosos de la anestesia que le pusieron en el dentista al quedarse con cara de guiñar un ojo.

Victoria Orsini, de 26 años, fue al dentista para que le empastaran una caries, pero tras una dosis extra de analgésicos, su cara se distorsionó de forma divertida.

Cuando la joven estaba en el dentista, les comentó a los especialistas que el anestésico no estaba funcionando porque todavía tenía sensibilidad en la boca, lo que provocó no una, sino dos dosis extra de novocaína para asegurarse de que no sentía dolor durante su procedimiento llevado a cabo el pasado 21 de julio.

Después de la cita, Victoria y su novio, Eric, se sentaron en su coche para comentar los divertidos efectos que tenían los medicamentos.

Entonces, Victoria trató de explicar por qué se le administraron las dosis extra con el habla arrastrada y los pensamientos enmarañados mientras ponía una cara de guiño causada aún más por la anestesia local.