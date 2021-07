Las espectaculares acrobacias de este hombre hipnotizan al espectador

Quentin Greco es un experto de la acrobacia capaz de enganchar con sus hipnotizantes movimientos al espectador, sea o no sea aficionado de esta disciplina, guste o no guste el mundo del circo.

El joven artista, de 28 años, encontró su pasión por el circo a la temprana edad de 13 años y desde entonces ha estado practicando y perfeccionando trucos y movimientos hasta convertirse en lo que es hoy: un experto acróbata.

Si no está entrenando con ahínco en institutos de toda Europa, a Quentin se le puede ver practicando y ensayando acrobacias en las calles de Lyon.

El artista se atreve a ponerse a prueba tanto en hierba como en asfalto, aunque en alguna ocasión ha reconocido que esta última opción es bastante más complicada de lo que se imaginaba.