Maradona tiene una iglesia: así es el culto al futbolista

Ha pasado más de medio año desde la muerte de Diego Armando Maradona, “el mejor jugador del mundo” para muchos apasionados del futbol. El pibe de oro falleció en noviembre del año pasado, causando gran conmoción a nivel mundial.

A pesar de las críticas serias que recibió este exfutbolista por su vida de excesos, millones de personas en todo el mundo lo consideran un ídolo, hasta el punto de crear una religión paródica llamada Maradoniana. La curiosa secta de maradonianos fue establecida el 30 de octubre de 1998 en Rosario, Argentina.

Recientemente en redes sociales se viralizó la noticia de la creación de la primera iglesia Maradoniana en México, ubicada en la calle 5 de Mayo, en San Andrés Cholula en el estado de Puebla.

Marcelo Buchet, un argentino que radica desde hace 20 años en México y fan del deportista argentino, fue quien creó la iglesia en honor a Maradona en dicho país.

En una entrevista con el medio Reuters, Buchet destacó que dicha iglesia es un lugar donde se puede hablar de futbol. Además agregó que muchas personas han visitado el lugar.

“No es como ir a otra iglesia, sentarse y escuchar. Aquí eres parte de todo. La gente ha aceptado esto y está muy feliz. He visto gente llorar, gente arrojarse a su foto para rezar. Me siento mucho mejor porque no soy el único loco”, dijo.

En la entrada hay trofeos de copas con pelotas de futbol y una fotografía de Maradona con sombrero de charro al estilo mexicano. Asimismo, en el interior se puede observar un altar dedicado al futbolista.

Los diez mandamientos maradonianos

Además de rendirle tributo al exfutbolista, esta religión también se dedica a ayudar a los necesitados y combatir las adicciones. De acuerdo con su fundador, las personas pueden llevar víveres al lugar para personas de escasos recursos.

“La gente nos puede traer arroz, frijol, leche, pañales, lo que sea, nosotros lo vamos a recaudar, lo vamos a llevar a la Sierra o a muchos lugares que lo necesitan, y también los invitamos a ir y hacerlo con nosotros, para que vean que es entregado en la mano de la gente”, destacó Buchét.

También cuentan con diez mandamientos que deben cumplir si quieren pertenecer al grupo religioso:

Harás con tu vida lo que quieras sin dañar a nadie Serás siempre tú mismo. Auténtico Recordarás tus orígenes, aún cuando llegues muy alto Te levantarás más fuerte, sin importar cuántas veces te tiren Amarás el fútbol como a ti mismo Respetarás y honrarás a tu madre y a tu padre Tu familia siempre será lo más importante Ten un sueño y trabaja para lograrlo La pelota no se mancha Difundirás la obra de Diego en todo el mundo

En el lugar hay playeras firmadas por el ídolo, una bandera con la que entró a la cancha de La Bombonera (donde Maradona jugó con el mexicano Luis Hernández para el Boca Juniors), fotografías, periódicos de cuando falleció, playeras de varios equipos y videos.

La iglesia abre sus puertas todos los días a excepción de los lunes. La religión maradoniana se ha extendido por varios países del mundo y tiene más de medio millón de seguidores.

