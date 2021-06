Los trabajadores de un supermercado se unen al reto de “no salir en la foto”

Una de las funcionalidades más populares de TikTok, la red social de vídeos cortos, son los retos entre los usuarios. Estos challenge consisten en hacer una acción y retar a otros usuarios en el mundo para que lo hagan. De este modo, este tipo de retos consiguen viralizarse.

Recientemente, uno de los retos que más popularidad ha adquirido es una versión moderna del clásico escondite, conocido en inglés como “Don’t get caught in the photo”, lo que traducido sería algo así como “no salgas en la foto”.

El reto consiste básicamente en configurar el temporizador de la cámara del teléfono móvil y accionarlo a la par que se acciona el botón de grabado. Tan pronto como esto suceda, la persona que hace el reto tendrá 10 segundos para encontrar un buen escondite antes de que la cámara empiece a disparar fotos.

Austin Shapiro y Lexi Cohen, dos TikTokers de en Carolina del Norte, Estados Unidos, decidieron probar el reto dentro de un supermercado “Target”, el pasado 30 de marzo.

En el vídeo se puede ver a la pareja eligiendo escenario, colocando la cámara con el temporizador y grabándose mientras tratan de esconderse y huir de la foto.

Aunque, sin duda, la parte más divertida del vídeo es el momento en que los empleados de “Target”, a los que, en un primer momento se pueden ver confusos, deciden unirse a la pareja.