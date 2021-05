Disney lo logró: creó un sable de luz real similar a los de Star Wars

El martes pasado los fanáticos de Star Wars celebraron el May the 4th be with you, que en español significa “Que el 4 de mayo te acompañe”. Para conmemorar el día Disney publicó un video corto donde presentaba un sable de luz real igual a los que aparecen en las películas de la famosa saga.

Con este sable láser real la compañía quiere trasladar el universo de la saga a la realidad, por lo que no requiere abultadas partes de plástico que conforman la luz del sable, dándole un aspecto más realista que los sables de juguete actuales.

Disney aún no ha dado mayores detalles respecto a su nueva creación. No obstante, todo parece indicar que primero llegará a las atracciones de sus parques, antes de convertirse en un producto para comercializar.

A pesar de que aún no están a la venta, los fanáticos podrán verlo en acción en el nuevo Star Wars: Galactic Starcruiser de Disney, un hotel de Disney que abrirá en 2022 y que le permitirá a los huéspedes vivir las aventuras de la franquicia.

Según una publicación de CNN Business, el nuevo sable láser de Star Wars tiene una sola hoja retráctil que funciona como una cinta métrica motorizada modificada que es capaz de retraerse y extraerse desde la empuñadura. Está compuesta por una sola una hoja de plástico y luces LED para imitar el efecto de encendido.

No es el primer intento

Esta no es la primera vez que realizan este tipo de artefacto, ya que el año pasado un ingeniero, conocido en YouTube como The Hacksmith, publicó un video con un sable retráctil basado en un rayo plasma, sin embargo, este sí es capaz de cortar prácticamente todo.

Según una publicación de elPeriódico Guatemala, James Hobson es un ingeniero que se dedica a recrear armas y otros prototipos de películas de ciencia ficción, para “llevar la ficción a la realidad”, como dice en su cuenta.

“Incluso con todos nuestros nuevos equipos y capacidades, todavía estamos sujetos a las leyes de la termodinámica”, dice Hobson.

Lo que significa que este nuevo modelo es técnicamente un protosable, impulsado por un paquete portátil separado del mango.

Utiliza el principio de flujo laminar y convierte una corriente altamente concentrada de gas propano en un rayo de plasma que arde a 2 mil 200 grados centígrados, una temperatura capaz de cortar acero.

Otro detalle especial es que este sable puede cambiar de color y adaptarse a los personajes de la película. Hobson aprendió a convertir el rayo en diferentes tonos, usando sales, cloruro de calcio y ácido bórico.

Te puede interesar: