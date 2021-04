La concepción científica sobre el fin de la vida podría estar equivocada

Recientemente en Canadá un grupo de científicos observó que es común que el corazón se reactive al momento de morir y afirman que unos cuantos latidos son los que marcan la diferencia entre el plano terrenal y el fin de este. Por lo tanto, según los resultados de la investigación, la muerte no sería un proceso lineal.

Según una publicación de la revista Muy Interesante, durante el estudio, que se realizó en tres países distintos, los médicos se percataron de que, en ciertos casos, los pacientes podrían recobrar la consciencia incluso después de perder el pulso cardiaco.

Los científicos a cargo detallaron que el espacio de tiempo más largo que pasó desde que el corazón se detuvo fue de cuatro minutos y 20 segundos.

Sonny Dhanani, doctor que lideró la investigación y jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Niños del Este de Ontario, en Canadá, mencionó que se interesó por esta brecha frágil entre la consciencia física y la trascendencia y por ello decidió investigar qué pasaba antes de “cruzar el abismo“.

La publicación describe que en dicho país, para que un cadáver pueda donar sus órganos deben de pasar 5 minutos antes de realizar la extracción. Aunque los protocolos varían de un país a otro, es una realidad que debe de haber un espacio de tiempo después de que el pulso pierda registro.

“Cuando miramos los hallazgos de este estudio, tenemos mucha confianza en que, en realidad, tenemos la evidencia científica para reafirmar nuestros estándares actuales en la donación de órganos, para esperar cinco minutos”, dijo Dhanani en una conferencia de prensa.

Incluso antes de que se presentara dicho estudio, la medicina ya consideraba cierto tiempo, como beneficio de duda, para que el cuerpo del paciente recuperara el pulso.

¿Cómo definen la muerte?

Dhanani y su equipo se centraron en la muerte circulatoria o muerte por paro cardiaco, según dijeron al medio The New England Journal of Medicine en enero del presente año. En un segundo término, consideran la muerte cerebral, en tanto que las órdenes de latir vienen del sistema nervioso.

Incluso cuando la muerte cerebral se declara en un paciente, el cuerpo debe pasar por una serie de exámenes para evaluar sus reflejos y respiración. Por esta razón, la muerte circulatoria fue un parámetro de análisis más simple:el corazón de una persona se detiene.

Para Dhanani, es posible que el corazón vuelva a latir, cuando esto sucede, se desencadena una reanimación cardiopulmonar conocida como “síndrome de Lázaro“, que es cuando la persona se resucita a sí misma y recobra su conciencia.

El proceso de la muerte

Esta condición, que se estudió en pacientes adultos de Canadá, República Checa y los Países Bajos, pone en duda los protocolos anteriores de donación de órganos y amplía el campo de estudio con respecto al acercamiento médico a la muerte.

Más de 630 familias con pacientes que no tenían más posibilidades para sobrevivir fueron parte del estudio. El equipo de científicos se sorprendió al ver que muchos de ellos recuperaron la consciencia por sí mismos, a pesar de estar agonizando.

Según los resultados, la mayor parte de estos resurgimientos de la actividad cardíaca se dieron entre uno y dos minutos después de que el corazón se detuviera. Aunque generalmente sólo duraban un latido del corazón, o menos de cinco segundos, el estudio de Dhanani abre nuevas directrices en la medicina mundial.

Los equipos de trasplantes deben estar preparados para la posibilidad de que tengan que ajustar su tiempo si el corazón de un paciente se reinicia. En última instancia, dijo el profesional, la investigación debería ayudar a estandarizar los procesos de donación de órganos a nivel internacional.

*Con información de Muy Interesante.