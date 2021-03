Un “ejército fantasma” ayudó a derrotar a Hitler

(ROGER VIOLLET VIA GETTY IMAGES).

A finales del siglo XX, el mundo supo sobre la existencia del “Ejército Fantasma”, una unidad que engañó al ejército nazi mediante tanques de guerra inflables, sonidos y transmisiones de radio falsas.

Por muchos años, la historia de este ejército que batalló durante la Segunda Guerra Mundial, también conocido como las Tropas Especiales del Cuartel General 23, permaneció oculta en los archivos confidenciales de los Estados Unidos hasta el año 1996, cuando esta información fue desclasificada.

La historia del “Ejército Fantasma” comienza con su formación en Camp Forrest, una base estadounidense en Tennessee, donde se reclutaron a los primeros miembros de la Compañía 23.

La misma estuvo compuesta por tres unidades diferentes, la de Ingenieros de Camuflaje, encargados del engaño visual; la Compañía de Señales, encargados del engaño sónico, y la Compañía Especial de Señales, encargados de transmitir vía radio órdenes falsas de movimiento de tropas.

La unidad fue formada por soldados reclutados de escuelas de arte y agencias de publicidad, con el fin de aportar estrategias creativas para engañar a los alemanes haciéndoles creer que fuerzas de hasta 30 mil tropas adicionales estaban amenazando sus líneas.

Sin embargo, la realidad era que la unidad contaba solamente con un aproximado de 1 mil 100 hombres, entre ellos arquitectos, diseñadores, creativos publicitarios y artistas junto con soldados e ingenieros regulares.

Según una publicación del medio Hipertextual, las mentes creativas diseñaron tanques de guerra inflables, similares a lo que actualmente se conoce como un castillo o saltarín inflable. Estas herramientas de guerra fueron una copia fiel a los auténticos tanques, todoterrenos y cañones que utilizaban los soldados estadounidenses.

No obstante, un engaño visual no bastaba, por lo que los laboratorios telefónicos Bell ayudaron a realizar una serie de grabaciones de diferentes vehículos militares circulando, así como grabaciones del sonido que se escucha cuando los soldados montaban un puente móvil para poder cruzar un río en un punto determinado.

Luego, dichas grabaciones eran reproducidas en unos altavoces gigantes que los soldados montaron en camiones que se encontraban orientados hacia el enemigo para que pudieran escuchar de primera mano cómo se “preparaban para atacar”.

Los miembros del ejército fantasma también trabajaron como actores, vistiendo los uniformes de diferentes regimientos y mezclándose en las ciudades locales, dando pistas sobre los movimientos de tropas con la esperanza de que los espías locales los recogieran.

Entre 1944 y 1945 el “Ejército Fantasma” llevó a cabo 22 operaciones para engañar a los alemanes, y resultó crucial en el triunfo final de los aliados sobre Adolf Hitler.

Los artistas de la guerra

Entre los miembros famosos de este ejército se encontraban el fotógrafo neoyorquino Art Kane, quien creó muchos retratos de músicos contemporáneos, incluyendo a Bob Dylan, Sonny y Cher, Aretha Franklin, Frank Zappa, Jim Morrison, Janis Joplin, The Rolling Stones y The Who.

También estuvo el diseñador de moda Bill Blass, quien es reconocido como el creador del “característico estilo casual americano”, como muchos lo llaman. Luego de la guerra, Blass fundó una compañía que lleva su nombre, donde diseñaba ropa de calle, ropa masculina, bañadores, prendas para niños, zapatos y joyas.

Otro de ellos fue el pintor minimalista Ellsworth Kelly, quien durante la guerra se enlistó en la Unidad de Camuflaje y actualmente es reconocido como el artista visual más famoso que salió del “Ejército Fantasma” y uno de los principales pintores del modernismo estadounidense.