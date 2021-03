El planeta X, más allá de la conspiración

Muchas personas posiblemente crecieron dibujando a Plutón o incluyéndolo en la maqueta del Sistema Solar de la clase de Ciencias Naturales, por lo que algunos de ellos aún se rehúsan a aceptar que, desde 2006, la Unión Astronómica Internacional votó para cambiar su estatus y rebajarlo a la categoría de planeta enano.

Pero hay otro planeta que también quita el sueño a personas de ciencia y conspiracionistas por igual: el planeta X. Entre el mito y la astronomía, la historia sugiere la existencia de un enorme cuerpo planetario en los límites del sistema solar. Se le relaciona con la mitología sumeria y con la astronomía decimonónica, pero, ¿qué hay de cierto acerca de su existencia?

La inquietud por descubrir este nuevo planeta surgió a finales del siglo XIX, cuando el empresario y astrónomo estadounidense Percival Lowell insistió en que Urano y Neptuno tenían una órbita extraña, como si hubiera un noveno planeta cuya gravedad les obligase a moverse de forma “irregular”.

Lowell invirtió gran parte de su fortuna en la investigación, sin embargo, murió por una crisis nerviosa a los 61 años, sin haber demostrado su teoría. Fue hasta el 8 de febrero de 1930 que un joven astrónomo descubrió al que por 76 años sería el noveno planeta: Plutón.

Concepción artística del polvo y el gas que rodean un sistema planetario recién formado. NASA (Foto de Archivo Europa Press)

Plutón fue degradado a la categoría de planeta enano en 2006, cuando algunos astrónomos se percataron de que el mismo no tenía la fuerza para desviar dos gigantes como Neptuno y Urano. Además, encontraron más cuerpos celestes de menor e igual tamaño que Plutón, los cuales también fueron catalogados como planetas enanos.

Diez años después, los astrónomos Mike Brown y Konstantin Batygin del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, mismos que sacaron a Plutón del Sistema Solar, propusieron la existencia del Planeta Nueve, luego de haber observado que las órbitas de seis objetos transneptunianos (TNO), colección de cuerpos pequeños orbitando alrededor del Sol más allá de Neptuno llamada cinturón de Kuiper, parecían agruparse.

Según el medio español 20 Minutos, los científicos informaron que la agrupación podía deberse a la influencia gravitacional de un enorme planeta escondido en algún lugar del Sistema Solar exterior, al menos 400 veces más lejos del Sol que la Tierra.

“Cuando miramos las afueras del sistema solar, nos dimos cuenta de que la mayoría de estos objetos lejanos seguían direcciones muy irregulares. Pero cuando observamos los que están realmente lejos, vimos que todos orbitaban en la misma dirección. Solo un planeta enorme podría provocar algo así”, explicó Mike Brown en un vídeo de la entidad publicado en 2016.

Astrónomo del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, Mike Brown. Foto: AFP

Teoría contraria

No todos los astrónomos están convencidos con la teoría de Brown y Batygin, otras encuestas arrojan dudas sobre si los TNO estaban de hecho agrupados, o si simplemente parecían estarlo, porque los investigadores han realizado observaciones detalladas solo en ciertas direcciones.

Astrónomos dirigidos por Kevin Napler, de la Universidad de Michigan, han refutado la evidencia fundamental para la existencia de un gran planeta orbitando el Sol mucho más allá de Plutón. El equipo de Napler sugiere que el sesgo de selección pudo haber jugado un papel en la justificación original del Planeta Nueve.

Los seis TNO estudiados, para que en 2016 Batygin y Brown predijeran la existencia del Planeta Nueve, son tan distantes y tenues que solo se pueden detectar, si es que se ven, cuando sus órbitas los llevan relativamente cerca del sistema solar interior, informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, indicó que el equipo de Napier analizó otros 14 TNO extremos descubiertos en tres estudios y concluyó que su detección se basaba en dónde se encontraban en ese momento y en la capacidad de los telescopios en cuestión para detectarlos.

“Es importante señalar que nuestro trabajo no descarta explícitamente el Planeta X/Planeta Nueve; sus efectos dinámicos aún no están lo suficientemente bien definidos como para falsificar su existencia con datos actuales… En cambio, hemos demostrado que, dado el conjunto actual de ETNO (TNO extremos) de encuestas bien caracterizadas, no hay evidencia para descartar la hipótesis nula”, escribieron los astrónomos en la investigación.

Foto: Duncan Steel / Royal Astronomical Society / AFP

Teoría del agujero negro

Un equipo de investigadores de la Universidad de Durham y la Universidad de Illinois ha elaborado la teoría de que el Planeta Nueve podría ser un pequeño agujero negro que quedó del Big Bang, según detallan en una investigación publicada en el portal de la primera universidad.

Esta hipótesis ha ganado fuerza últimamente, hasta el punto de que se ha desarrollado un nuevo método que, con la ayuda del futuro telescopio LSST (Legacy Survey of Space and Time) podría explicar si ese “planeta” es realmente un agujero negro.

La investigación está a cargo de la Universidad de Harvard y la Iniciativa del Agujero Negro (BHI, por sus siglas en inglés). En un comunicado, ambas entidades aseguraron que, “mediante el estudio de los destellos que resultan de la perturbación de cometas interceptados”, podría saberse la naturaleza del objeto que se está investigando. Concretamente, apuntan a que esto será posible dentro de dos años, gracias a la instalación del telescopio LSST en Chile.

Los líderes del proyecto, el doctor Avi Loeb, director del Instituto de Astronomía de Harvard, y el estudiante Amir Siraj, indicaron que este método puede detectar o descartar agujeros negros atrapados en la masa de planetas en el borde de la nube de Oort, ubicada en la zona en la que se cree que podría estar el Planeta Nueve.

No obstante, los autores del estudio aseguran que la teoría del planeta desconocido “es una explicación convincente para la agrupación observada más allá de la órbita de Neptuno”, y ponen el foco en que sería un descubrimiento histórico.

Foto: HO / NASA / AFP

Teoría conspirativa

Según el medio digital Muy Computer, existe una teoría que se viralizó en las redes sociales, que explicaba cómo el Planeta Nueve iba a lanzar diferentes tipos de asteroides y cuerpos extraños en dirección a la Tierra, los cuales chocarían contra ella, ocasionando así el “Apocalipsis”.

Esta teoría fue desmentida por científicos, quienes explicaron que, en primer lugar, la existencia del nuevo planeta no ha sido confirmada, y en segundo lugar si realmente ocurriera estos acabarían siendo frenados por el enorme campo gravitatorio de Júpiter.

Ningún estudio descarta la existencia del Planeta Nueve, pero argumentan que por el momento no hay ninguna evidencia observacional que justifique su existencia. Para llegar a una conclusión definitiva habría que aumentar considerablemente la muestra de TNOs observados, cubriendo una zona mucho más amplia del cielo que la explorada hasta ahora, algo que es difícil por el momento, pues los telescopios existentes no pueden observar objetos más lejanos ni menos brillantes.