“This Man”: el hombre que aparece en sueños de personas de todo el mundo

Cientos de personas en todo el mundo han soñado con el mismo rostro por muchos años, algunos aseguran que puede ser Dios, otros que se trata de un surfista de sueños o un arquetipo, pero estas solo son algunas de las teorías.

El fenómeno de “This man” o “Este hombre” inició en Estados Unidos en 2006 y desde entonces al menos 2 mil personas de diferentes ciudades del mundo, como Nueva York, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Moscú, entre otras, han afirmado haber visto a este hombre mientras duermen.

Según la página oficial de “This man”, el hombre ha dado consejos, consolado a personas, en ocasiones solamente aparece sin decir nada y otras hasta ha intentado asesinar a algunos durante el sueño.

Todo inició hace 15 años, cuando la paciente de un reconocido psiquiatra en la ciudad de Nueva York dibujó el rostro de un hombre que aparecía constantemente en sus sueños para darle consejos sobre su vida privada, sin embargo, ella afirmó que nunca lo había visto persona.

El dibujo permaneció olvidado durante unos días sobre el escritorio del psiquiatra, hasta que otro de sus pacientes reconoció el rostro y dijo que el hombre lo había visitado a menudo en sus sueños, pero que desconocía quién era.

En la página aseguran que el psiquiatra le envió el dibujo a algunos de sus colegas que tenían pacientes con sueños recurrentes. En pocos meses otros cuatro pacientes lo reconocieron, y esta imagen terminó bautizada simplemente como “This Man”.

Estas son las teorías

La presencia misteriosamente recurrente de este hombre en los sueños de diferentes personas que no están emparentadas de ninguna manera, ha desarrollado varias teorías explicativas. Las siguientes son las que despiertan mayor interés entre los propios soñadores.

Teoría del arquetipo

Para el psicoanalista Carl Gustav Jung, los arquetipos son la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de los primeros antepasados. Esto implica que el ser humano no se desarrolla de manera aislada al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural influye en lo más íntimo, transmitiendo esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados.

Teoría del surfista de los sueños

Esta es posiblemente la teoría más interesante y la que tiene mayores implicaciones, pero también tiene la menor credibilidad científica. Según esta teoría, este hombre es una persona real, que puede entrar en los sueños de las personas mediante habilidades psicológicas específicas. Algunos creen que en la vida real este hombre se parece al hombre de los sueños. Otros piensan que el hombre de los sueños se ve completamente diferente a su contraparte de la vida real. Algunas personas parecen creer que detrás de este hombre hay un plan de acondicionamiento mental desarrollado por una gran corporación.

Teoría de la imitación del sueño

Esta teoría científica psicológica, afirma que este fenómeno ha surgido casualmente y se ha desarrollado progresivamente por imitación. Básicamente, cuando las personas están expuestas a este fenómeno, quedan tan profundamente impresionadas que comienzan a ver a este hombre en sus sueños.

Teoría religiosa

Según esta teoría, este hombre es una de las formas en que Dios se manifiesta en la actualidad, por ello es que sus indicaciones y las palabras que pronuncia durante los sueños deben ser decididamente seguidas por los soñadores.

Teoría del reconocimiento diurno

Para esta teoría, las apariciones de este hombre son puramente casuales. Normalmente no recordamos con precisión las caras que vemos en nuestros sueños. La imagen de este hombre sería así un instrumento que facilita el reconocimiento de una imagen del sueño indefinida.

Algunos de los sueños

De por si las teorías ya parecen una locura, pero los supuestos testimonios de las personas que lo han visto lo son aún más.

“Me enamoré de él desde la primera vez que lo vi en mi sueño. Aunque si lo pienso, debo admitir que es realmente feo. Sin embargo, todas y cada una de las veces, me arrastra con sus gestos románticos y sus dulces palabras. Me compra flores, joyas, me lleva a cenar o a la playa para ver el atardecer”.

“Tengo este sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto y moreno me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en ella. El hombre de la foto es este hombre al que nunca había visto antes, no se parece en nada a mi papá, sin embargo, inexplicablemente respondo que sí reconozco a mi papá. En este punto, por lo general, me despierto sintiéndome muy tranquilo. Otras veces el sueño continúa, estoy parado frente a la tumba de mi padre, puse unas flores en el suelo y me doy cuenta de que falta la fotografía de la lápida”.

“Vi a este hombre en mi sueño, vestido como Santa Klaus. Cuando apareció me sentí tan feliz, como cuando era niña. Luego me sonrió y su cabeza se convirtió en un globo, flotando en el aire por encima de mí, pero no importa cuánto traté de atraparlo, simplemente no pude alcanzarlo “.

“Soñé que este hombre estaba en mi espejo mirándome, sin decir nada, y estaba usando anteojos. No se movió todo el tiempo que lo vi, era como una estatua, tan quieto”.

