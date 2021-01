Piden la entrada en prisión del rapero español Pablo Hasel por injurias al Rey

La Audiencia Nacional de España dio un plazo de diez días para el ingreso voluntario en prisión del rapero español Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la monarquía española.

En una notificación que el artista hizo pública a través de las redes sociales, el tribunal requiere “al penado para su ingreso voluntario en un centro penitenciario en el plazo de diez días”.

El rapero originario de Lleida, en Cataluña, fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a nueve meses de cárcel por enaltecer el terrorismo y calumniar a la Corona de España.

Su defensa elevó la condena al Tribunal Supremo, que la ratificó, y posteriormente al Tribunal Constitucional, que decidió no admitir a trámite el recurso de amparo.

A esta pena se suman otros dos años de cárcel que la Audiencia española le impuso en 2015 también por enaltecimiento del terrorismo.

En España no hay que entrar en prisión si la condena es inferior a dos años y no tienes antecedentes penales, algo que no se cumple en el caso de Hasel.

El artista catalán fue declarado culpable por 64 mensajes publicados en Twitter y una canción difundida en Youtube donde criticaba a la monarquía y los Cuerpos de Seguridad del Estado, además de hacer referencias al grupo terrorista ETA.

Algunas de las publicaciones estudiadas por la Justicia hacían referencia al rey emérito, Juan Carlos I, y a sus supuestos “negocios mafiosos” con Arabia Saudí, una cuestión que actualmente se encuentra bajo investigación en España y Suiza.

“Al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme”, manifestó Hasel tras hacer pública la noticia de su ingreso en prisión.