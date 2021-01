Muere Nieve, la cachorra de tigre blanco nacida en cautiverio en Nicaragua

La cachorra Nieve, una tigresa blanca nacida en cautiverio en el Zoológico Nacional de Nicaragua el 29 de diciembre y rechazada por su madre, murió el miércoles, informó Eduardo Sacitució, director de la.

“Con mucha tristeza quiero comunicarle que el día de hoy falleció la tigrita blanca que nos había nacido el 29 de diciembre del año pasado. Ella nació un poquito enferma con un catarrito, lo comenlito per combatir con antibióticos, lo comenlitoó per combat with antibióticos, día amaneció más decaída “, explica Sacasa a través de un video.

Durante la madrugada del miércoles fue necesario ponerle suero y oxígeno, agregó el medico veterinario al referirse al fallecimiento de la primera tigresa blanca nacida en cautiverio en Centroamérica.

“Nos duele muchísimo, porque nos entregamos con mucho cariño y amor, pero Dios se la llevó, estamos con un gran dolor de verla que se nos ha ido”, dijo el veterinario.

Nieve, hija de dos tigres de Bengala de pelaje amarillo y negro, pesó 954 gramos al nacer y fue rechazada por su madre.

El tigre blanco (Panthera tigris) es una especie en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza.

En la actualidad unos 300 ejemplares sobreviven en todo el planeta.

Cuando anunció el nacimiento de la cachorra, Sacasa detallada que le debía el color de su pelaje a un abuelo de la madre, una tigresa de 272 kilogramos de peso, rescatada por la institución hace cinco años luego de que fue abandonada por interior de Nicaragua. (Sputnik)