Instagram se llena de fotos de famosos españoles desnudos en la nieve

El temporal Filomena que llegó el fin de semana a España ha dejado infinidad de estampas inolvidables. A eso los famosos han decidido sumar su ingenio para ofrecer una galería de imágenes dignas de ver, desde desnudos integrales a semidesnudos de lo más original. Parece que los famosos hacen lo que sea por un like.

La presentadora Cristina Pedroche fue de las primeras en aparecer en Instagram sin ropa y con una postura de yoga sobre la nieve que tantos memes y comentarios ha conseguido.

No tardaron en salirle imitadores. Algunos más atrevidos que otros. La humorista Paz Padilla no fue capaz de quitarse el albornoz. Más fiel a la original fue la fotografía del cómico Iñaki Urrutia. También la de Anabel Pantoja, quien se desnudo en directo. Eso sí, el zen no lo mantuvieron.

A lo largo de los días, actores, músicos y deportistas se unieron a los posados “filoménicos”, retratándose en bikini, poca ropa y tapándose partes del cuerpo con la misma nieve.

Al final, el que más y el que menos le ha dado su estilo personal a la foto. Algo que muchos recordarán como histórico tras la gran nevada que dejó Filomena.