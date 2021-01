Una española devuelve un sobre perdido con 200 euros y el karma se lo recompensa con 75 mil

El 31 de diciembre Laura Reinoso se topó con un sobre con 200 euros dentro. En vez de quedarse con ese dinero, la mujer optó por devolvérselo a su dueño. Y ahora los Reyes Magos le han traído una recompensa que jamás olvidará, aseguró la afortunada citada por la prensa española.

“Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado. Me he puesto como una loca (…) Me han devuelto con creces esos 200 euros”, señaló Reinoso.

A pesar de que la mujer atribuye su buena suerte al karma, esta no es la primera vez que se acerca al premio gordo en la lotería. Así, en 2013 le faltó un solo número para quedarse con 1,8 millones de euros en la Bonoloto, un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) de España.

La mujer supo que le había tocado el premio mientras estaba trabajando en el Bar Menfis, propiedad de su familia. La mañana del 6 de enero la hizo “temblar de los nervios” porque pensaba que iba a perder los 350 euros que había invertido en unos décimos. En el futuro la española no planea malgastar su premio, al contrario, le gustaría administrarlo con cabeza.

“No quiero jubilarme con 67 años para morirme. Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien”, aseveró.

De hecho, el bar de su familia fue el lugar donde compró el billete ganador. Es la tercera vez que este local otorga un gran premio en las loterías. Hace unos 15 años un residente de Cigales se quedó con 438 mil euros de la Primitiva. Reinoso también recordó que cuando su padre dirigía el negocio se repartieron 10 millones “de las antiguas pesetas”, que en aquel entonces era un dineral.