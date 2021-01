Ciclista empuja a niña de 5 años para poder pasar en Bélgica

Una lamentable situación indignó a los usuarios de las redes sociales debido a un video que muestra como un ciclista empuja de un rodillazo a una niña de cinco años en la reserva natural de Baraque Michel, Bélgica.

El padre de la menor estaba grabando a su esposa e hija mientras caminaban en la nieve, cuando pasa el ciclista sin siquiera detenerse o hacerse a un lado.

En el video solo se ve el momento del golpe y el reclamo del padre, pero no se ve lo que pasa después. Si bien esto ocurrió la noche de Navidad, fue recién ahora que se supo de lo ocurrido, ya que los padres de la menor lograron dar con el paradero del hombre y lo denunciaron.

#CirculaEnRedes | Ciclista de Bélgica arroja a niña que obstaculiza su paso. De un rodillazo arrojó a la menor pic.twitter.com/VgWoCEkXAS — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) December 29, 2020

Lo que molestó a los familiares de la pequeña Neïa y a los usuarios de las redes sociales, fue que el ciclista se contactó con ellos pero no para disculparse por lo ocurrido.

“Nos pidió que retiráramos la denuncia, pero no mostró arrepentimiento por lo que hizo. Es más, me acusó de agresividad. Afirmó que no había visto que Neïa se había caído, que de otro modo se habría detenido. Tengo la impresión de que cree que es normal”, dijo el padre en conversación con el portal belga Nieuwsblad.

Patrick Mpasa, el padre de la niña, explicó además que su hija terminó con varios dolores, por eso afirmó que no retirará la denuncia.

“Mucha gente me dice que debería haber golpeado a ese ciclista, pero no quería agitar más las cosas delante de mis hijos, delante de los demás transeúntes. No quiero una caza de brujas, solo disculpas”, sentenció.