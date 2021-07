Las Kardashian-Jenner dejan la televisión después de 14 años al aire

Luego de 20 temporadas al aire, el reality show Keeping Up With The Kardashians del canal E! Entertainment llega a su fin con un doble episodio final que será transmitido los martes 20 y 27 de julio a las 21: 00 horas.

Esta reunión final con la familia estadounidense más popular de los últimos tiempos estuvo a cargo del presentador Andy Cohen, quien conversó e hizo algunas preguntas que quizá nunca salieron a la luz anteriormente en el programa.

Estos episodios ya se estrenaron en Estados Unidos y en ellos las cinco hermanas y su madre hablan sobre los 14 años que formaron parte de este reality show y cómo este influyó en sus vidas.

De acuerdo con el Heraldo de México, Keeping Up fue estrenado en el año 2007, como algo nuevo para los programas de este tipo en todo el mundo. El programa tuvo 20 temporadas, más nueve derivados, que dan un total de 440 episodios y aproximadamente 20 mil horas de grabación.

La vida de la familia en la televisión les permitió llegar a una audiencia impresionante de millones de seguidores y grandes cantidades de publicidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ya que la serie se transmitió en más de 90 países y 20 idiomas diferentes.

E! Entertainment tiene más sorpresas para los fanáticos, ya que el martes 27 de julio con motivo del estreno del último episodio de la temporada final, tendrá una programación especial durante todo el día comenzando con el programa E! True Hollywood Story: Kim Kardashian.

Asimismo, el canal transmitirá un especial de “Los Mejores Momentos Kardashians”, posteriormente un súper maratón de la última temporada del programa, para culminar con el episodio final de la conversación con Andy Cohen.

Se mudan a streaming

Gracias a las gestiones de su madre, considerada una de las empresarias más hábiles en ámbito del entretenimiento, ya tienen un contrato con la plataforma de streaming Hulu y con Star, empresa de televisión de India, ambas subsidiarias nada menos que del gigante Disney.

No obstante, el canal E! se quedó con los derechos de la franquicia y podrá seguir con la transmisión de las temporadas uno a la 19. La temporada 20 estará disponible solo en los últimas opciones de servicio propiedad de Disney en 2022.

Las famosas hermanas seguirán conquistando las redes sociales, ahora con la mira especialmente puesta en TikTok y dedicadas a sus diferentes empresas de videojuegos, emojis, accesorios, maquillaje, colecciones de autos y arte, grandes extensiones de tierra, así como casas en América y Europa.