Quiero ser artista… como mi papá

Muchos hijos de artistas asumen el reto de hacer su propio camino, teniendo el ejemplo de sus papás. He aquí algunas evidencias de la verdad que hay en el dicho: “lo que se hereda no se hurta”.

Ricardo Arjona: Adria Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona es una de las más grandes figuras de la música en América Latina. Las ventas de sus discos superan los 50 millones. Si alguno de sus hijos hubiera optado por la carrera musical le sería difícil superarlo. Lo bueno es que Adria, su hija mayor se decidió por la actuación y se luce en series y películas de Hollywood como Loss, Little Galicia, Life of the Party, 6 Underground Sweet Girl y para 2022 espera el estreno de Morbius.

Jorge Sarmientos: Mónica, Igor y Jorge

Jorge Sarmientos (1931-2012), uno de los más respetados músicos del país. Fue director y compositor. Dirigió orquestas en casi toda América Latina además de Estados Unidos, Francia, Israel, Japón y España. Le fue otorgada la Orden del Quetzal por su destacada carrera. Sus hijos Igor (músico y director), Jorge y Mónica (violinista, directora, actriz y cantante) siguieron sus pasos en el ámbito musical.

Kirk Douglas: Michael Douglas

Con una trayectoria de más de 70 años, Kirk Douglas se ganó el respeto de Hollywood como actor y productor. Entre sus más notables actuaciones se cuentan su interpretación de Vicent van Gogh en la cinta El loco del pelo rojo; su protagónico en Espartaco y Los héroes de Telemark. Entre sus hijos quien mejor ha lucido la herencia histriónica es Michael que es ganador de dos Premios Oscar, cuatro Globos de Oro. Entre sus cintas más emblemáticas se encuentran Wall Street y Alguien voló sobre el nido del cuco.

Martin Sheen: Charlie Sheen, Emilio Estévez, Ramón Estévez y Reneé Estévez

Martin Sheen, cuyo verdadero nombre es Ramón Antonio Gerardo Estévez hizo una carrera exitosa. Entre sus más de cien interpretaciones se recuerdan sus actuaciones en la cinta Apocalypsis Now y en la serie The West Wing. Aunque sus cuatro hijos actúan es Charlie Sheen (Carlos Irwin Estévez) quien más se ha destacado en papeles en cintas como Platoon y Wall Street, y en series televisivas como Two and a Half Men y Spin City.

Luisito Rey: Luis Miguel

Aunque gran parte del público lo odie, Luisito Rey (Luis Miguel Gallego Sánchez) no solo formó al cantante mexicano nacido en Puerto Rico, además le heredó sus dones artísticos. El padre comenzó su propia carrera artística a los nueve años y desde entonces era un cantaor y guitarrista prominente. Su hijo es considerado uno de los mejores cantantes de su generación.

Julio Iglesias: Enrique y Julio José

En 1983 Julio Iglesias fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. En 2013 se confirmó que era el artista hispano que más discos ha vendido en la historia. Enrique Iglesias no lo tenía fácil y por eso, decidió iniciar su carrera lejos de su sombra. Sin embargo, hasta la fecha ha vendido 70 millones de discos. Julio José, su hermano mayor, también se inclinó por la carrera musical pero con menos éxito.

Henry Fonda: Jane Fonda

El padre de esta historia obtuvo premios Oscar, Globo de Oro, Bafta y Tony y fue nombrado por el American Film Institute como la sexta mayor estrella masculina de Hollywood. Su hija, Jane, quien en los años 1980 se convirtió en la reina de los aeróbicos, también es una muy destaca actriz que también tiene en su haber dos Oscar, cuatro Globo de Oro, dos Bafta y un Emmy.

Donald Sutherland: Kiefer Sutherland

La versatilidad de Donald Sutherland es su atributo más destacado. Más de cien títulos en los que ha transitado entre el terror, el romance y la comedia le han hecho acreedor a un Oscar honorífico, dos Globos de Oro y un Emmy. Quien le sigue los pasos es su hijo Kiefer Sutherland, quien debutó a los 14 años en una cinta junto a su papá. Uno de sus papeles más relevantes es el de Jack Bauer en la serie 24.

