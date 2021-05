Debuta Meghan Markle como escritora con “The Bench”

Con el objetivo de transmitir el amor por la lectura a sus hijos, Meghan Markle publicará su primer libro infantil titulado The Bench, inspirado en un poema escrito a su esposo, el príncipe Harry, en 2019.

La duquesa de Sussex publicará el material el 8 de junio, informó en un comunicado de prensa, que abordará el vínculo que existe entre padres e hijos, desde su perspectiva como madre.

“The Bench comenzó como un poema que escribí para mi esposo el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie (su primogénito)”, compartió Markle en el comunicado de la editorial Random House Children’s Books, “Ese poema se convirtió en esta historia”.

Las ilustraciones corren a cargo de Christian Robinson. La portada es una pintura en acuarela en la que se retrata un árbol, con pájaros alrededor de una banca, simulando un parque.

“Christian realizó capas hermosas y etéreas ilustraciones en acuarela que capturan la calidez, la alegría y la comodidad de la relación entre padres e hijos de todos los ámbitos de la vida”, dijo la duquesa.

“Esta representación fue particularmente importante para mí. Christian y yo trabajamos de cerca para representar este vínculo especial a través de una lente inclusiva. Mi esperanza es que The Bench resuene en todas las familias, sin importar la composición, tanto como en la mía”, agregó.

En algunas de las imágenes que se compartieron del interior del libro se observa cómo una mujer, con blusa roja con rayas negras ve desde la ventana la llegada de su esposo, a quien considera “su amor”, vestido de militar abrazando al hijo que tienen en común.

“Mirando a mi amor y a nuestro hermoso niño. Y aquí en la ventana tendré lágrimas de mucha alegría”, se lee en la página.

El Duque y la Duquesa de Sussex de Gran Bretaña, el Príncipe Harry y su esposa Meghan sostienen a su hijo Archie mientras se reúnen con el Arzobispo Desmond Tutu en la Fundación Tutu Legacy en Ciudad del Cabo el 25 de septiembre de 2019.

En 2005, el cónyuge de Markle ejerció como cadete oficial de Gales y se unió a la compañía Alamein.

Posteriormente, en una siguiente ilustración se ve a un padre acostado en una banca con su hijo dormido en el pecho, debajo de un ·árbol con el texto: “Desde aquí descansarás. Mira el crecimiento de nuestro niño”.

Fruto del amor entre Harry y Megan nació Archie, quien el jueves cumplirá 2 años de edad; además, este verano nuevamente se convertirán en padres, en esta ocasión, de una niña.

Previamente, la joven de 39 años fue parte de un libro de cocina, en 2018, titulado “Juntos: nuestra cocina comunitaria”, creado por algunas de las mujeres de la cocina comunitaria Hubb, afectadas por el incendio de la Torre Grenfell en Londres, un año antes de la publicación.

Luego de su renuncia a la familia real británica, encabezada por la Reina Isabel II, en enero pasado, la pareja se mudó a Estados Unidos; actualmente viven en una mansión de 14 millones de dólares en una de las zona más exclusivas de California.

Previamente, otros miembros de la familia real también debutaron como escritores literarios.

En 1980, el príncipe Carlos publicó The Old Man of Lochnagar, mientras que la duquesa de York y ex mujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson escribió una popular serie infantil sobre Budgie the Little Helicopter; luego se convirtió en un programa de televisión animado.