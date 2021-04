Estas celebridades cumplen años en abril

Al Pacino es un actor de 80 años y nació en Nueva York el 25 de abril de 1940. Ha sido nominado al premio Óscar nueve veces en cinco décadas, comenzando con The Godfather en 1973 y más recientemente por su papel de Jimmy Hoffa en The Irishman, ganó el premio al mejor actor en 1993 por Scent of a Woman. En la serie Hunters de Amazon, interpreta a Meyer Offerman, un filántropo y sobreviviente del Holocausto que lidera una banda de cazadores de nazis en 1977.