Dita Von Teese opina sobre las acusaciones de abuso de Marilyn Manson

Heather Renée Sweet, más conocida por su personalidad pública, Dita Von Teese, emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de abuso contra su exmarido, Marilyn Manson.

La modelo, actriz y empresaria estadounidense, conocida por sus looks glamorosos inspirados en los 50 y la popularización de la actuación burlesca, señaló que si bien “el abuso de cualquier tipo no tiene cabida en una relación“, las acusaciones hechas contra el músico de heavy metal no reflejan la relación que mantuvieron por más de siete años.

En su publicación, Von Teese agradeció a quienes se comunicaron con ella y le preguntaron sobre su bienestar después de que se hicieran públicas las acusaciones. Ella instó a cualquier persona que haya sufrido abuso a “tomar medidas para sanar y tener la fuerza para realizarse plenamente“. Von Teese concluyó que este sería su primer y único comentario sobre el asunto y que espera que se respete su solicitud de privacidad.

Marilyn Manson y Dita Von Teese /AFP

Su declaración se produce poco después de que el actor Evan Rachel Wood nombrara a su expareja y ex prometido, Brian Warner (también conocido como Marilyn Manson), como el perpetrador en años de presunto abuso, acicalamiento y manipulación. En una publicación en las redes sociales publicada el 1 de febrero, Wood acusó a Manson de prepararla cuando era una adolescente.

“He terminado de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas”. Evan Rachel Wood

Von Teese y Manson fueron pareja durante varios años, incluido un año de matrimonio, antes, como recuerda Von Teese, el matrimonio se disolvió debido a la infidelidad y el uso de drogas de Manson en 2007. Manson y Wood hicieron pública su propia relación en el mismo año. Apareciendo juntos en el video musical de Manson “Heart-Shaped Glasses”, para el cual ella fue la inspiración. Los dos también se comprometieron en 2010 antes de terminar su relación menos de un año después.

En 2018, se presentó un informe policial contra Manson por delitos sexuales no especificados que se remontan a 2011. Sin embargo, no salió nada del informe ya que el fiscal de distrito de Los Ángeles se negó a seguir adelante con el caso. En 2016, Wood reveló que había sido violada dos veces años antes por alguien cercano a ella, pero no dijo quién era en ese momento. Manson ha respondido a las acusaciones de Wood negando su validez y calificando sus afirmaciones como “horribles distorsiones de la realidad“.