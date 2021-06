Pasta con berenjenas y albahaca

Ingredientes

1 berenjena

4 dientes de ajo

1 manojo de albahaca fresca

1/4 de cebolla morada

4 cucharadas de aceite de oliva virgen

Sal y pimienta negra

1 bote de aceitunas negras sin hueso

5 o 6 espárragos verdes

3 tomates medianos

3 cucharadas de alcaparras

350 g de pasta penne (o la que se prefiera)

Queso parmesano

Elaboración

1-Lavamos la berenjena y la cortamos en rodajas gruesas, luego en dados del mismo tamaño.

2- En una sartén con tapa ponemos el aceite de oliva virgen y los dientes de ajo sin piel cortados a la mitad.

3- Cocinamos a fuego lento para que suelten su sabor al aceite y no lleguen a dorarse.

4- Añadimos los dados de berenjena y la cebolla morada cortada en trozos gruesos. Salpimentamos y cocinamos a fuego medio hasta que estén en su punto (no tan blandos que se deshagan).

5-Incorporamos 5 o 6 hojas de albahaca fresca picada y damos un nuevo hervor.

6- Agregamos los espárrago (previamente cocidos en agua con sal durante ocho minutos ) cortados en trocitos. Mezclamos.

7- Lavamos y secamos los tomates con papel de cocina, los cortamos en daditos y añadimos (soltarán su sabor con el calor residual, no se cocinan más).

8- Añadimos las alcaparras y las aceitunas negras. Mezclamos y conservamos esta salsa tapada.

9-Cocemos la pasta en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del fabricante. Escurrimos y vertemos nuestra salsa sobre la pasta recién hecha.

10-Mezclamos bien y servimos inmediatamente, agregando el queso parmesano en el momento de servir.

