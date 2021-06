Recetas de sopas caseras para el invierno

Durante la época lluviosa, las sopas son excelentes complementos para almuerzos, cenas y hasta como plato principal. Existen decenas de recetas para todos los gustos, con opciones de mezclar hierbas, vegetales u hortalizas con pollo, carne de res o mariscos.

Estos platillos tienen altos niveles de nutrientes y en su mayoría se preparan con poco recurso económico ya que como ingrediente principal se tiene el agua y se puede complementar con vegetales o carnes como se mencionaba anteriormente.

Expertos en la nutrición afirman que las sopas sopas preparadas para el consumo inmediato como las de vaso o sobre no son nutritivas y en grandes cantidades pueden perjudicar la salud de las personas ya que contienen aditivos químicos, colorantes no naturales y glutamato monosódico, que no es recomendable por su alto contenido en sodio.

Estas cinco recetas de sopas, caldos o cremas caseras guatemaltecas son solo un ejemplo de todo lo que se puede preparar para entrar en calor en estos días lluviosos.

Sopa de vegetales

La sopa de vegetales es un plato imperdible en las mesas guatemaltecas, es una sopa bastante ligera que se puede acompañar de otros elementos y complementar con cualquier tipo de comida.

Ingredientes

6 tazas de agua

1 Manojo de chipilín

½ Güisquil

1 Zanahoria

1 Tomate

½ Cebolla

1 diente de ajo

1 Saborín

1 taza de consomé

Sal al gusto

Elaboración

1- Poner a hervir el agua en una olla y agregar el güisquil, tomate, cebolla y zanahoria picados junto con el ajo y el chipilín.

2- Dejar al fuego hasta que esté bien cocido, agregar sal al gusto y servir.

3- Decorar con cilantro o apio.

Sopa de Macuy o Hierba mora

La sopa de macuy es una sopa muy popular en Guatemala la cual se basa en hojas de macuy o hierba mora, una planta autóctona de esta región. Esta se puede acompañar con güisquil, tomate y cebolla.

Ingredientes

1 Manojo de macuy

1 Güisquil

1 Tomate

1 Cebolla

1 diente de ajo machacado

1 ramita de Cilantro

Elaboración

1- Lavar y picar las hojas de macuy.

2- Picar la cebolla, tomate, cilantro y güisquil.

3- Poner a hervir el macuy en medio litro de agua durante cinco minutos y luego agregar los vegetales picados.

4- Cocinar por 12 minutos más y servir.

Caldo de Pollo

El caldo de pollo es conocido y preparado en muchas regiones de Guatemala, también es conocido en el mundo como el caldo ideal para enfermos por su alto valor nutricional.

Ingredientes

1 pollo entero en trozos

2 zuccini

4 zanahorias

4 papas

1 repollo pequeño

1 tomate maduro

½ cebolla

1 rama de cilantro

1 ajo

1 taza de arroz

Elaboración

1- Lavar bien el pollo y quitarle el cuero, ponerlo a cocer en 1 litro de agua con un tomate partido a la mitad, la media cebolla, el ajo y caldo de pollo. El agua de ese pollo será el caldo que utilizaremos.

2- Mientras el pollo se cocina, poner a hervir en otra olla todas las verduras, las papas partidas a la mitad, las zanahorias en rodajas y el repollo en pedazos grandes porque se reduce el tamaño, los zuccinis en rodajas se ponen 4 minutos antes de apagar.

3- Cuando el pollo esté ya medio cocido retirar el tomate, el ajo y la cebolla y ya que las verduras también ya están pre cocidas, unirlo todo y poner a hervir unos 15 minutos más con cilantro e ir probando por si falta sal, en este momento dejar reducir el líquido al mínimo posible.

4- Para el arroz se puede hacer al gusto.

5- Ya que hierva, echar el arroz a un plato hondo y agregar una pieza de pollo, vegetales y caldo.

Caldo de mariscos

El caldo de mariscos es una sopa que, servida bien caliente, levanta los ánimos de cualquiera. Los mariscos son unos de los ingredientes que más se usan en la preparación de sopas por su alto contenido de nutrientes.

Ingredientes

6 lb pescado (puede ser juilín)

3 lb de camarón mediano con cabeza

6 jaibas partidas por la mitad

3 lb de caracol

2 lb de ostiones

1 apio

1 puerro

1 manojo cilantro

1 manojo hierbabuena

8 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 pimiento grande

1 lb tomate

3 clavos de olor

3 semillas de pimienta chapa entera

3 semillas de pimiento castilla entera

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Elaboración

1- Colocar el agua al fuego en una olla, en una bolsita de tela colocar los clavos y las pimientas (para poder retirarlos rápidamente).

2- Cuando rompa a hervir, agregar las cabezas de pescado y las cabezas de camarón, dejar hervir por 10 minutos y retirar la bolsita.

3- Licuar este caldo de cabezas de pescado y camarón. Se devuelve a la olla, pasar por un colador extra fino. Se agregan los caracoles las jaibas y almejas, previamente lavadas. Se deja hervir 10 minutos más.

4- Licuar el apio, puerro, cilantro, hierbabuena, el ajo sin piel, la cebolla, pimiento con todo y semilla, tomate y se agrega a la olla, se deja hervir por otros 20 minutos.

5- En una sartén, con un poco de aceite, se deben sellar los filetes de pescado, junto con los camarones y los ostiones, se agregan a la olla y se deja hervir por 15 minutos, se apaga el fuego.

6- Servir con papas o tortillas.

Caldo de res

En la temporada de frió, este es el platillo que no falta en los hogares guatemaltecos. Es muy nutritivo, es una amalgama de carne, verduras y legumbres con un sabor exquisito.

Ingredientes

1 lb de bolovique o costilla

4 onzas de hueso para cocido sin carne

2 güisquiles o peruleros cortados en cuatro

4 papas medianas cortadas

3 zanahorias medianas, en pedazos grandes

2 nabos con hojas, en dos o cuatro pedazos

½ repollo mediano cortado en varias piezas

2 elotes medianos cortados en cuatro

Ejotes tiernos, amarrados en tres o cuatro piezas

4 güicoyitos tiernos cortados en cuatro partes

1 cebolla

3 tomates

Ajo

Sal

½ pimiento en pedacitos

Unas ramitas de cilantro

Elaboración

1- En una olla de presión con suficiente agua poner a cocinar la carne con el hueso y unas hojas de laurel y sal.

2- Una vez cocida la carne, se corta en pedazos pequeños.

3- En otra olla freír en aceite la cebolla, tomate y ajo.

4- Agregar el elote y las demás verduras al agua donde se coció la carne, si es necesario añadir un poco más de agua.

5- Sazonar con sal al gusto, y dejas hervir a fuego lento

6- Servir el caldo en una escudilla o plato hondo, las verduras se sirven en otro plato con la carne.

7- Acompañar este platillo con aguacates partidos en cuatro, rodajas de limón y cilantro picado.

*Con información de Recetas de Guatemala.