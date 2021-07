Wes Anderson se declara fan de Buñuel

El director estadounidense Wes Anderson se declaró fan de Luis Buñuel y reveló algunos detalles sobre su próxima película que se rodará en España, en una entrevista el martes en Cannes con la AFP.

Preguntado sobre qué tipo de cine le gustaba, Anderson afirmó que le interesaban “muchos tipos de películas” y que durante el confinamiento volvió a ver todos los filmes de Hitchcock pero “siempre vuelvo a Buñuel”.

La víspera, el director fue ovacionado tras la proyección oficial de La crónica francesa, cuyo elenco de lujo, que incluye a Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Owen Wilson, Timothée Chalamet y Benicio del Toro, llegó en bus a la alfombra roja.

El filme, en liza por la Palma de Oro, es un homenaje a Francia y al periodismo con la estética melancólica y sofisticada típica del cineasta. Está compuesto por cuatro capítulos y está ambientado en una ciudad ficticia francesa de mediados del siglo XX.

En la entrevista, Anderson desveló detalles sobre su nuevo proyecto, rodado en las afueras de Madrid: “Lo que puedo decir es que es un filme español, pero la historia es estadounidense y el papel principal de la película estará interpretado por Jason Schwartzman”, uno de sus actores fetiche (El gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom).

“Jason y yo hemos trabajado juntos durante muchos años (…) y desde hace tiempo tengo lo que creo que es un gran papel” para él, añadió el director, con traje blanco y calcetines rojos.

Sobre La crónica francesa, Anderson dijo que “fue como hacer tres o cuatro filmes”. “Tenía que idearlo, hacer el casting, se tenía que hacer todo. Cada vez hacíamos una nueva historia, y había muchos figurantes”.

“Esperaba desde hace tiempo la oportunidad de hacer un filme entero aquí” en Francia, añadió. Esto le permitió “trabajar con actores que me gustan y que no habría podido contratar para papeles en inglés”, añadió, citando a Mathieu Amalric y Léa Seydoux –que no pudo asistir a la gala debido a que dio positivo al covid-19 hace unos días–.

“Aunque mis películas puedan parecer a veces un poco recargadas y complejas, todo lo que quiero hacer es explicar una historia de forma convencional”, prosiguió. “Tengo mis personajes, quiero construirles un mundo y hacer que el espectador entre en él”.

