The Witcher anuncia la fecha de estreno de la temporada 2

En el primer panel de WitcherCon, la showrunner Lauren S. Hissrich y el elenco de la serie ayudaron a Netflix a revelar tanto un nuevo póster para la próxima serie como su fecha de lanzamiento, que los miembros del elenco del programa en sí desconocían. La temporada 2 de The Witcher se estrenará en Netflix el 17 de diciembre.

Netflix dio luz verde a la temporada 2 de la exitosa serie de fantasía antes del lanzamiento de la primera temporada aclamada por la crítica de The Witcher. La filmación de la próxima temporada comenzó en febrero de 2020, pero se vio obligada a detenerse a mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Se especuló que la temporada 2 estaba originalmente planeada para completar la filmación en agosto de 2020 para su lanzamiento en diciembre. Sin embargo, Lauren S. Hissrich había declarado anteriormente que la fecha de lanzamiento de la segunda temporada no se había anunciado específicamente para adaptarse a posibles retrasos.

The Witcher Season 2 premieres December 17! pic.twitter.com/8GXtt6adT7 — Netflix (@netflix) July 9, 2021

Se han anunciado varios proyectos derivados, incluida la película de anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, que se centrará en Vesemir, el brujo más antiguo de la Escuela del Lobo que reside en Kaer Morhen. Hubo rumores de que el anime estaba destinado a ser lanzado antes de la temporada 2. Netflix no ha confirmado estos rumores. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para el enlace.

The Witcher está protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Freya Allan como Ciri y Joey Batey como Jaskier. La temporada 1 ya está disponible en Netflix.