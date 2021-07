Te traemos los lanzamientos de HBO MAX para julio

La plataforma de streaming HBO MAX ya está disponible en Guatemala y otros 38 territorios de Latinoamérica y el Caribe. Como promoción exclusiva de lanzamiento, al suscribirse en hbomax.com desde el 29 de junio hasta el 31 de julio, los usuarios se verán beneficiados con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantengan su suscripción.

Si aún estas vacilando en suscribirte a la plataforma, acá te contamos un poco acerca de los emocionantes lanzamientos de julio que podrás disfrutar si dejas de dudar y te registras en HBO MAX.

Algunas de las películas que más destacan este mes son:

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT: Disponible el 9 de julio

Una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren.

GODZILLA VS KONG: Disponible el 16 de julio

Godzilla y Kong, las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza, chocan en la pantalla grande en una batalla espectacular para todas las edades.

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH: Disponible el 30 de julio

Ganadora de dos premios de la Academia, la película cuenta la historia de Fred Hampton, un activista joven y carismático que se convierte en presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra, lo que lo pone directamente en la mira del gobierno, el FBI y la policía de Chicago.

Para los amantes de las series, están son algunas de las que más sobresalen:

GOSSIP GIRL: Disponible el 8 de julio

Gossip Girl regresa como la fuente principal en las escandalosas vidas de la élite de Nueva York. Una nueva generación de Upper East Siders ahora será el objetivo, sacando a la luz sus escándalos, angustia y chismes en la nueva era de las redes sociales.

SUPERMAN & LOIS: Disponible el 22 de julio

La historia de Superman, el superhéroe más famoso del mundo y su pareja, una periodista de cómics, que también tendrá que lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser un padre trabajador en la sociedad actual.

GENERA+ION: Disponible el 29 de julio

Nueva serie Max Original que explora la sexualidad de los estudiantes de secundaria en un mundo moderno.