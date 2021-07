La presencia iberoamericana en el Festival de Cannes

Estas son las películas latinoamericanas y españolas presentes en la 74º edición del Festival de Cannes.

Selección oficial

En competición por la Palma de Oro:

– Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul, Palma de Oro en 2010 por El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas. Rodada en Colombia y protagonizada por Tilda Swinton, narra el viaje a Bogotá de una cultivadora de orquídeas que empieza a oír sonidos extraños. Cuenta con coproducción mexicana y colombiana.

Memoria es la cinta filmada en Colombia que compite por la Palma de Oro.

Cortometrajes:

– Sideral, del brasileño Carlos Segundo

– Cielo de agosto, de la brasileña Jasmin Tenucci

Una Cierta Mirada:

– Noche de fuego, de la salvadoreña residente en México Tatiana Huezo, sobre tres niñas que viven en un pueblo de montaña en un entorno de violencia.

– La Civil, de la rumanobelga Teodora Ana Mihai, que cuenta la historia de Cielo, la madre de una adolescente secuestrada en el norte de México.

Sesiones especiales:

– El marinero de las montañas, del brasileño Karim Ainouz, premiado hace dos años en Cannes por La vida invisible de Eurídice Gusmao y que esta vez viaja a Argelia para sumergirse en los orígenes de su padre.

– The year of the everlasting storm, un filme colectivo sobre la pandemia a través de siete historias, una de las cuales está dirigida por la chilena Dominga Sotomayor.

– Semana de la Crítica –

– Amparo, del colombiano Simón Mesa Soto, sobre una madre que hace todo lo posible para evitar que su hijo sea enviado a una zona de guerra.

– Libertad, de la española Clara Roquet, que cuenta la amistad entre dos chicas de procedencias muy diferentes durante un verano.

Quincena de Realizadores

– Clara Sola, de la sueco-costarricense Nathalie Álvarez Mesén, sobre el despertar sexual y místico de una tímida mujer de un pueblo remoto de Costa Rica.

– El empleado y el patrón, del uruguayo Manuel Nieto Zas, una película en torno a la relación entre dos hombres, uno patrón y otro empleado, en un momento en que deben enfrentarse a un hecho trágico.

– Medusa, de la brasileña Anita Rocha da Silveira, un filme de horror que utiliza la mitología griega para explicar la realidad de Brasil.

Cortometrajes:

– El espacio sideral, del argentino Sebastián Schjaer

– Sycorax, del español Lois Patiño y el argentino Matías Piñeiro

– The windshield wiper, del español Alberto Mielgo

