Masters of the Universe: Revelation presenta una cambio en un ícono de la serie

El tráiler revela que la Espada del Poder se divide en dos, que es solo una parte del drama que tendrá lugar en la adaptación de Kevin Smith de He-Man and the Masters of the Universe. Todo el destino de Eternia está en juego después de que la magia ha desaparecido. Se nos dice que sin magia, “Eternia se pudrirá y morirá”.

Personajes como Teela, He-Man y Skeletor también son el centro de atención durante muchas de las secuencias llenas de acción que se muestran en el tráiler.

La guerra por Eternia culmina en “Masters of the Universe: Revelation”, una serie animada innovadora y llena de acción que retoma el punto donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas. Después de una batalla cataclísmica entre He-Man y Skeletor, Eternia se fractura y los Guardianes de Grayskull se dispersan. Y después de décadas de secretos que los desgarraron, depende de Teela reunir a la banda rota de héroes y resolver el misterio de la Espada del Poder perdida en una carrera contra el tiempo para restaurar Eternia y evitar el fin del universo.

Desarrollado por Kevin Smith y producido por Mattel Television con animación de Powerhouse Animation, Masters of the Universe: Revelation contará con la participación de Mark Hamill, Lena Headey, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Stephen Root, entre otros. La serie se estrena el 23 de julio en Netflix.