Los nuevos lanzamientos de Netflix para julio

Todos los meses, Netflix lanza en su plataforma digital, estrenos de películas y series que buscan mantenernos pegados a la pantalla. Y, este mes no es la excepción, acá te contaremos un poco acerca de los nuevos y emocionantes lanzamientos que podrás disfrutar durante julio.

Algunas de las series que más destacan son:

Guerra de Vecinos, 7 de Julio

Dos familias completamente opuestas terminan viviendo en el mismo barrio pudiente, donde las matriarcas de ambas casas inician una épica guerra que terminará con un final inesperado.

Resident Evil 8: Oscuridad Infinita, 8 de Julio

Basada en los populares videojuegos, la serie que seguirá las aventuras del personaje “León Kennedy” quien es enviado a investigar un ataque informático en la Casa Blanca.

Un lugar para soñar, temporada 3, 9 de julio

Melinda Monroe busca comenzar de nuevo y dejar Los Ángeles, así que se muda a “Virgin River”, un pueblo remoto del norte de California para trabajar como enfermera. Allí, descubre que la vida no es tan sencilla como ella esperaba.

Atípico, temporada 4, 9 de Julio

Cuando un adolescente con un trastorno autista decide buscar novia, su petición de más independencia provoca profundos cambios en su familia.

Sky Rojo, temporada 2, 23 de Julio

Esta es una serie de fatídicos incidentes que obliga a tres mujeres huir por causa de su pasado. Emprenden un peligroso viaje en busca de libertada lleno de acción e intriga.

Outer Banks, temporada 2, 30 de Julio

Narra la historia de aventura de un grupo de jóvenes que viven en Carolina del Norte y que están unidos en una misión: encontrar al padre de uno de ellos. Mientras buscan pistas sobre su paradero, misterios ocultos salen a luz y cambian el curso de sus vidas. Una serie llena de acción, aventura y amor, que te mantendrá pegado a tu pantalla en todo momento.

OTRAS PELÍCULAS DESTACADAS

Trilogía “La calle del terror” (Fear Street)

2, 9 y 16 de Julio

Un grupo de adolescentes descubre que los terribles sucesos que han atormentado a su pueblo durante generaciones pueden estar todos conectados y que ellos podrían ser el próximo objetivo.

How to Train Your Dragon: The Hidden World, 7 de Julio

Hipo descubre que, su dragón “Chimuelo”, no es el único “Furia Nocturna” y decide emprender un viaje para descubrir el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Trollhunters: El despertar de los titanes, 21 de Julio

Los héroes de la trilogía de “Relatos de Arcadia”, deben unirse para proteger a la humanidad de la malvada “Orden Arcana”, quienes usan magia negra incontrolable para invocar a “titanes” milenarios capaces de destruir el mundo.

La última carta de amor, 23 de Julio

Un romance prohibido (Shailene Woodley y Callum Turner) ambientado en la década de los sesenta, queda al descubierto cuando una ambiciosa periodista (Felicity Jones) encuentra un puñado de cartas de amor. La película es una adaptación de la apasionante y romántica novela de JoJo Moyes y su reparto protagónico se completa con Joe Alwyn y Nabhaan Rizwan.

Con información de Netflix, Foto portada AFP, Vídeos: YouTube