La secuela de El Exorcista se inspira en otro reinicio de una franquicia de terror

“Va a ser como la secuela de Halloween [del director David Gordon Green]“, dijo Blum en una entrevista con Den of Geek. “Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Teníamos muchos escépticos sobre Halloween y David les dio la vuelta, y creo que lo va a cambiar con El exorcista“.

Continuó: “Me encanta hacer [este] tipo de películas porque la gente está muy emocionada al respecto. Creo que es un listón alto y es un desafío hacer la película. Recuerde, la mayoría de la audiencia viene a esto – 95 por ciento del público que, si hacemos bien nuestro trabajo, vendrá a ver esta película, no habrá visto al primer exorcista ni siquiera oído hablar de él“.

Blum continuó explicando que su objetivo para El exorcista es hacer una película que funcione para un público familiarizado con el original y aquellos que no lo están. “Quiero hacer una película para personas que conocen y aman al primer exorcista y están furiosos porque estamos haciendo esto, pero de alguna manera se arrastran al cine. Quiero que salgan felices”, dijo. “Y quiero hacer una película que la gente que nunca ha oído hablar de El exorcista realmente disfrute. Creo que David hizo eso con Halloween. Creo que también lo hará con El exorcista”.

Blum y Green trabajaron juntos anteriormente en la secuela de Halloween de 2018, que ignoró años de secuelas y reinicios de la franquicia. En cambio, la película continuó la historia 40 años después de los eventos que tuvieron lugar en la película original de 1978 de John Carpenter del mismo nombre, que vio a Laurie Strode de Jamie Lee Curtis en su primera batalla contra Michael Myers. La película de 2018 tendrá su propia secuela titulada Halloween Kills, que se estrenará en los cines el 15 de octubre de 2021.

A pesar de que Blum reveló las similitudes de El exorcista con su reinicio de Halloween y el de Green, no se conocen muchos detalles sobre la trama de la película o si se conectará de alguna manera con películas anteriores de la franquicia. Al igual que Halloween, The Exorcist ha tenido su propia franquicia decepcionante después de la película original, incluyendo The Exorcist II de 1977, Exorcist: The Beginning de 2004 y Dominion: Prequel the Exorcist en 2005. También hubo una serie derivada de corta duración que se emitió en Fox entre 2016 y 2017.

El exorcista fue dirigida originalmente por William Friedkin en el 77 y protagonizada por Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow y Lee J. Cobb, y cuenta la historia de dos sacerdotes que expulsan a un demonio de una niña de 12 años. Los rumores comenzaron a circular en 2020 de que estaba vinculado a un posible reinicio, aunque Friedkin negó con vehemencia estos rumores, diciendo: “No hay suficiente dinero o motivación en el mundo para que yo haga esto”.