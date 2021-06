“Clifford, El Gran Perro Rojo” llegará a la pantalla grande

A través de sus redes sociales, Paramount Pictures dio a conocer el más reciente adelanto de su nueva película: “Clifford, El gran Perro Rojo”.

El nuevo filme está basado en los populares libros infantiles creados por Norman Bridwell en 1963 y, será dirigida por Walter Becker (Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas). La cinta, será una mezcla de live-action y CGI (Imagen Generada por Computadora, por sus siglas en inglés).

Según el medio digital NBC News, la película cuenta la historia de Emily Elizabeth, una estudiante de secundaria que conoce a un rescatador de animales quién le regala un cachorro rojo. Emily nunca anticipó que al despertarse al día siguiente encontraría a un perro gigante de tres metros en su pequeño apartamento en la ciudad de Nueva York. Mientras su madre soltera está fuera por negocios, Emily y su tío Casey, se embarcan en una divertida aventura llena de risas y emociones alrededor de la Gran Manzana.

En el reparto de esta película, podemos encontrar a: Darby Camp (Big Little Lies), Jack Whitehall (Bad Education), Jessica Keenan Wynn (Mamma Mia! Here We Go Again), Russell Wong (The Oath) y David Alan Grier (The Cool Kids), quien dará vida con su voz a Clifford.

“El Gran Perro Rojo”, que cautivó a miles de niños en la década de los 60’s-80´s a través de sus libros y serie animada, llegará a la pantalla grande este 17 de septiembre. Seguramente, este filme traerá risas a los niños que nunca han visto u oído de Clifford y nostalgia a aquellos adultos que crecieron junto a este simpático personaje.