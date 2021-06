Laurie Holden regresa a la pantalla chica como Crimson Countess en The Boys

Según Variety, Holden volverá a aparecer en la temporada 3 como Crimson Countess, una superestrella conocida como Payback. Al igual que Soldier Boy, una encarnación de Crimson Countess existió durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que la segunda estuvo activa en la actualidad.

Holden se une a sus compañeros recién llegados Sean Patrick Flannery como Gunpowder, Nick Wechsler como Blue Hawk y Miles Gaston Villanueva como Supersonic, así como al mencionado Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

Basado en el cómic más vendido del New York Times por Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, que son tan populares como las celebridades, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien.

The Boys de Amazon Studios está protagonizada por Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, Laz Alonso como Mother’s Milk, Tomer Kapon como Frenchie, Karen Fukuhara como Kimiko, Erin Moriarty como Annie January, Chace Crawford como The Deep, Antony Starr como Homelander, Katia Winter como Little Nina, Jensen Ackles como Soldier Boy, Sean Patrick Flannery como Gunpowder, Nick Wechsler como Blue Hawk, Miles Gaston Villanueva como Supersonic y Laurie Holden como Crimson Countess. La temporada 3 aún no ha recibido una fecha de estreno.