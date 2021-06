Disney + no tiene planes para lanzar sus programas de Marvel en medios físicos

Sigue siendo una mala noticia para los fanáticos que desean tener una copia física de cualquiera de los programas de Marvel en Disney +, como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki, ya que todavía no hay planes de lanzar ninguna de las series de Marvel en DVD. o Blu-Ray.

Cada vez está más claro que cuando Disney anuncia su servicio de transmisión como el hogar exclusivo de estos programas, realmente significa que es el hogar exclusivo de estos programas.

Kevin Feige discutió por primera vez la falta de medios físicos en los planes para los programas de Marvel en Disney+ en enero, cuando le preguntaron al respecto y respondió: “¿Mandalorian está en Blu-ray?” sabiendo que ninguna de las dos temporadas de esa serie de Lucasfilm ha sido estrenada en medios físicos tampoco. Continuó: “La verdad es que no lo sé. Esa es una buena pregunta para la que buscaré la respuesta. No lo sé”, pero luego agregó: “Puedes pagar una tarifa muy baja por mes y tenga acceso a algo que puede poner en su televisor cuando lo desees”.

Esta no es una buena noticia para aquellos fanáticos que estén interesados ​​en la serie pero sin acceso a un servicio de transmisión o sin el deseo de suscribirse a uno, pero eso sin duda es parte del atractivo del lado de las cosas de Disney, como si solo pudiera obtener estos programas en Disney +, entonces la compañía asumió que, de hecho, obtendrás Disney +.

Sin embargo, vale la pena señalar que Soul de Pixar también debutó en Disney+ y, sin embargo, también se lanzó en DVD y Blu-Ray, por lo que parece que había alguna esperanza de que los otros programas pudieran seguir su ejemplo. Esas esperanzas aparentemente se frustraron recientemente cuando un lector le preguntó al editor en jefe de TV Line, Matt Webb Mitovich, durante una sesión de preguntas y respuestas, sobre las posibilidades de ver los programas de Marvel en Blu-Ray. Él respondió: “Oh, una pregunta interesante, especialmente para aquellos que aman sus medios físicos. Por desgracia, he escuchado que en este momento, no hay planes para hacerlo. ¡Pero nunca digas nunca!”

El hecho de que no haya un definitivo de que estos programas nunca aparecerán en medios físicos. Por el momento los fanáticos se van a tener que aferrar en esta situación si esperan poder ver una colección de DVD de WandaVision como las colecciones de DVD TV que Wanda observó con su familia crecer en Sokovia.