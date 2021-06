La nueva temporada de The Walking Dead quiere regresar a sus raíces apocalípticas

Desde 2010, The Walking Dead ha contado la historia de un grupo de supervivientes tras un apocalipsis zombi. Ahora, mientras la Temporada 11 se avecina en el horizonte, el exitoso programa de AMC se acerca al final de su larga y exitosa carrera, pero lo que está en juego es más alto que nunca. La temporada final promete estilo, emoción y, por supuesto, más caminantes. Sin embargo, la sinopsis oficial de la temporada 11 y los comentarios del escritor / productor Jim Barnes sugieren que The Walking Dead volverá a sus raíces apocalípticas que ocuparon un lugar central en temporadas anteriores.

Durante la mitad de la temporada 9 y la mayor parte de la temporada 10, los protagonistas de The Walking Dead se vieron envueltos en una guerra con los Susurradores. Liderados por el sádico Alpha, los Susurradores abrazaron por completo las partes animales de la supervivencia vistiendo pieles de zombis y caminando entre los muertos. Sin embargo, a Alpha no le gustaba que los forasteros invaden su estilo de vida, por lo que decidió que los héroes debían ser destruidos. Una temporada y media después, el grupo ha resistido la tormenta de Alpha, pero apenas.

Las comunidades que alguna vez estuvieron en pie ya no existen. El Reino y el Santuario se derrumbaron. Hilltop ardió y Alejandría fue destruida. Aunque intentaron reconstruir Alejandría, el daño fue peor de lo que pensaban. Esto es confirmado por la sinopsis de la temporada 11, que dice: “Alexandria está gravemente comprometida, dejó un antiguo caparazón de la casa que alguna vez fue por la carnicería y la devastación que dejaron los Susurradores”. Gran parte de lo que sabía el grupo se ha ido, lo que parece tener ramificaciones importantes para la última temporada de The Walking Dead.

Desde que Negan llegó al episodio de suspenso de la temporada 6, el programa ha perdido su toque. Si bien eso no es culpa de Negan en sí, su apariencia cambió parcialmente el género de la serie. Hasta ese momento, la mayor parte del enfoque de The Walking Dead era la supervivencia. Después de Negan, y especialmente con los Susurradores, el espectáculo casi se convirtió en un melodrama de guerra. Se transformó en una gran comunidad versus una gran comunidad, donde luchar por el dominio y causar destrucción era más importante que luchar contra la naturaleza. Como tal, The Walking Dead perdió casi por completo su ambiente apocalíptico.

AMC pareció darse cuenta de eso cuando anunció su próximo proyecto derivado, el road show de Daryl y Carol. Si bien el spin-off parece devolver al universo a sus raíces apocalípticas, la temporada 11 tiene que establecer una transición razonable a esa dinámica. Los arcos de la historia en los que el grupo estaba en el camino se sintieron más naturales. Se trataba de desesperación y supervivencia, buscar un lugar al que pertenecer y estar seguro. Sin embargo, una vez que los protagonistas encontraron esas cosas, nunca se sintió igual. Evidentemente, el mundo está intentando reconstruirse. Sin embargo, con las comunidades más grandes, el tema apocalíptico jugó un apoyo al drama. En ese sentido, con suerte, The Walking Dead terminará como comenzó, con un enfoque en la supervivencia, no solo en el conflicto.

The Walking Dead está protagonizada por Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton y Cooper Andrews. La temporada 11 se estrena el 22 de agosto en AMC.