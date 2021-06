El director de F9 dice que los fanáticos estarán satisfechos con esta entrega

Con F9, John Cena se une a la franquicia Fast & Furious como Jakob Toretto, hermano del líder de la serie Dominic. Pero un hermano adicional para el severo y noble forajido (su hermana Mia es la única mencionada anteriormente en la serie) es confuso para los fanáticos que se preguntan dónde ha estado Jakob y por qué nunca lo han visto.

El director de F9 Justin Lin, quien también dirigió las entradas de la franquicia The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five y Fast & Furious 6, reconoció el enigma en una entrevista con Entertainment Weekly. Sobre todo porque Dom, como líder de la tripulación, a menudo habla de la familia como lo más importante. Pero según Lin, “todo se va a tener en cuenta”.

Fast & Furious, la cuarta película de la serie, hace una referencia de pasada al árbol genealógico de Torretto cuando Mia y Dom tienen una conversación antes de que Dom se vaya en busca de venganza. Mia le dice a Dom: “¿Cómo le dices adiós a tu único hermano?”

“Vamos a ganar esa línea, te lo prometo”, dijo Lin.

Vin Diesel, quien interpreta a Dom, quedó impresionado con la idea de Lin de cómo integrar a Jakob en la mezcla. “Fue un concepto muy interesante. Incluso la persona que es el portavoz de la hermandad podría tener una hermandad rota en el pasado”, dijo Diesel.

Dirigida por Justin Lin, F9 está protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell y Charlize Theron. La película llega a los cines el 25 de junio.

Fuente: Entertainment Weekly