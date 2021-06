El Señor de los Anillo lanzará nueva película en formato anime

Los conocidos estudios cinematográficos Warner Bros Animation y New Line Cinema, anunciaron a través de sus redes sociales que producirán un largometraje de anime ambientado en la trilogía del mundo de “El Señor de los Anillos”, libros escritos por J. R. R Tolkien.

Según el medio digital Deadline Hollywood, “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”, contará la historia de una batalla legendaria en la fortaleza del Abismo de Helm, que ayudó a dar vida a la Tierra Media en los años previos a los eventos narrados en la película de Peter Jackson “La Comunidad del Anillo”, estrenada en 2001. La cinta será dirigida por Kenji Kamiyama, quien a participado en filmes como Ghost in the Shell y Ultraman.

Asimismo, se ha confirmado que la película se enfocará en las aventuras del rey de Rohan, Helm Hammerhand, quien es uno de los personajes más emblemáticos de la trilogía del Señor de los Anillos. La cinta contará con la participación de Philippa Boyens, guionista de la trilogía de Peter Jackson y dos veces ganadora del Óscar al mejor guión adaptado en las cintas “La Comunidad del Anillo” y “El Retorno del Rey”.

Esta no es la única cinta nueva que “The Lord of the Rings” tendrá, ya que Amazon Inc. también se encuentra en el proceso de desarrollar una serie de televisión de la trilogía de Tolkien.

Aunque no se ha fijado una fecha de lanzamiento para ninguno de los dos proyectos, todos los fanáticos de la saga seguramente podrán esperar una nueva y emocionante aventura en la Tierra Media.