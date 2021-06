En un breve pero dramático presenta el teaser de la temporada 2 de The Witcher

El clip de 10 segundos muestra imágenes de Ciri deambulando por pasillos llenos de artefactos de brujos, entrenando en el bosque y la nieve, probablemente alrededor de la fortaleza de montaña de la Escuela del Lobo de Kaer Morhen. Mediante el uso del texto Elder Speech y una serie de susurros e imágenes, el clip también parece provocar el encuentro de Ciri con el legado de Lara Dorren, cuyo poder se vislumbró en la temporada 1 del programa.

El clip también muestra la nueva armadura que llevarán los soldados nilfgaardianos en la próxima temporada, que los fanáticos ya pueden haber visto a través de las fotos que se filtraron del set de The Witcher a principios de este año. Las imágenes mostraban el trabajo de la diseñadora de vestuario Lucinda Wright, quien reemplazó a Tim Aslam para la temporada 2.

Además de la temporada 2 de la serie, los fanáticos también esperan noticias sobre otros proyectos relacionados de Netflix, como el largometraje de anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, que explorará el pasado del mentor de Geralt of Rivia, Vesemir; y The Witcher: Blood Origin, una serie de precuelas que explora la historia del continente después del cataclísmico evento conocido como la Conjunción de las Esferas. Si bien los detalles son escasos para ambos, ciertos personajes destinados a Blood Origin se han revelado a través de llamadas de casting y cintas de audición que circulan por Internet.

The Witcher está protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Freya Allan como Ciri y Joey Batey como Jaskier. La temporada 1 ya está disponible en Netflix.