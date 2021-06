El director James Wan revela el título oficial de la película Aquaman 2

La secuela de Aquaman de 2018 ahora se titula Aquaman and the Lost Kingdom. Wan reveló el título en una publicación de Instagram, que también incluía imágenes de una reunión de producción relacionada con la película. “La marea está subiendo”, escribió en la leyenda.

En el Universo Extendido de DC (DCEU), hay siete reinos Atlantes, que se formaron después de la caída del Imperio Atlante. La primera película de Aquaman presentó seis de los reinos: Atlantis, Xebel, el Reino de la Trinchera, el Reino de la Salmuera, el Reino de los Pescadores y el Reino de los Desertores. El séptimo reino perdido se mencionó brevemente y probablemente será el foco de la secuela.

https://www.instagram.com/p/CP9Se5SM7oW/?utm_source=ig_web_copy_link

Aquaman and the Lost Kingdom está programado para comenzar a filmarse este verano en Londres bajo el título de trabajo informado Necrus, y la película ha comenzado a completar su elenco. Pilou Asbaek, quien interpretó al capitán marino Euron Greyjoy en Game of Thrones, se unió a la secuela en un papel no revelado. Mientras tanto, los miembros del elenco que regresan, Amber Heard y Patrick Wilson, están trabajando duro para ponerse en forma para la secuela de superhéroes.

Aparte de Aquaman y el Reino Perdido, DC tenía planes de lanzar la película de terror The Trench, que habría seguido a las horribles criaturas del Reino de la Trinchera con las que Mera y Aquaman lucharon en la primera película de Aquaman. La película finalmente fue cancelada, junto con New Gods de Ava DuVernay. Sin embargo, Warner Bros. y DC indicaron que estos proyectos podrían volver a la lista en el futuro, pero permanecerían cerrados por ahora.

DC y Warner Bros. todavía tienen grandes planes para el DCEU. Las películas futuras confirmadas incluyen The Suicide Squad (6 de agosto), Black Adam (29 de julio de 2022), The Flash (4 de noviembre de 2022) y ¡Shazam! Furia de los dioses (2 de junio de 2023). También están en desarrollo Batgirl, Static Shock, Blue Beetle, Zatanna y Wonder Woman 3. DC también está trabajando en una serie de televisión Peacemaker HBO Max, que se derivará de los eventos de The Suicide Squad.

Dirigida por James Wan, Aquaman and the Lost Kingdom está protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren y Pilou Asbaek. La película llega a los cines el 16 de diciembre de 2022.