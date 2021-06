The Conjuring 3 y Los Warrens, el problema delsuspenso de las películas

La franquicia Conjuring ha continuado perdurando gracias a la fuerza combinada de los investigadores paranormales Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga). Basadas en personas reales, las películas a menudo sensacionalizan aspectos de sus casos más aterradores, convirtiendo a la pareja en algo parecido a superhéroes paranormales y presentando villanos como la bruja Betsabé. Sin embargo, en su esencia, el objetivo principal de Warren es proteger a quienes lo necesitan de las amenazas de otro mundo. Desafortunadamente, si bien esas amenazas son indudablemente aterradoras y peligrosas, la vida de los verdaderos Warrens socava involuntariamente el suspenso de la franquicia.

La primera película de la trilogía se arriesga al garantizar la seguridad de Ed y Lorraine, y en su lugar elige centrarse en el peligro inminente que afecta a los Perron. Sin embargo, The Conjuring 2 se centra mucho más en los peligros potenciales de Ed y Lorraine mientras investigan el Enfield Poltergeist en Londres. A lo largo de la película, un demonio llamado Valak se burla de una amenaza mayor. Intenta debilitar la resolución de Lorraine a través de visiones de la muerte de su esposo por empalamiento. El clímax de la película provoca su muerte, pero se resuelve rápidamente una vez que Lorraine descubre el nombre del demonio, salvando a Ed en el proceso.

The Conjuring 3 elige centrarse más en la salud de Ed, que también jugó un papel importante en su contraparte de la vida real. Después de sufrir un infarto durante un exorcismo, Ed tiene que ser más diligente con la cantidad de energía que ejerce a expensas de su corazón. La película juega con la gravedad al hacerle olvidar constantemente su medicación, que bien podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Cuando Lorraine y Ed rastrean al villano de la película en un laberinto de túneles subterráneos, el tiempo es esencial. Esto significa que Ed tiene que apresurarse para salvar la vida de su esposa, elevando su frecuencia cardíaca a niveles peligrosos. Peor aún, se ve sometido a la influencia de un polvo extraño que lo hace intentar matar a Lorraine con un mazo. La muerte de Ed es casi una certeza después de lo físico de lo que soporta, pero afortunadamente, Lorraine guarda una pastilla en su relicario en caso de que alguna vez las vuelva a olvidar.

Debido a que los Warren vivieron hasta bien entrado el nuevo milenio, lo que está en juego en las películas parece poco entusiasta. Dado que ningún peligro real puede llegar a estos personajes sin desviarse de la historia de la vida real, lo que está en juego se siente vacío. También limita el potencial para el tipo de violencia que se muestra en la película en comparación con la serie Annabelle o The Nun, que se basa completamente en la ficción y sus víctimas tampoco existen.

No se puede negar que sin Ed y Lorraine Warren, no habría Conjuring Universe. Sin embargo, aunque sus casos de la vida real ofrecen historias asombrosas y entidades aterradoras, lo que está en juego tiene una línea natural que no pueden cruzar. Desviarse de los elementos fundamentales del viaje de estas personas sería un flaco favor para sus vidas. Por lo tanto, los Warren están en gran medida a salvo de las consecuencias graves de las películas, como la muerte de Ed, pero sufren una falta de suspenso cuando su seguridad se ve amenazada.

Dirigida por Michael Chaves, The Conjuring: The Devil Made Me Do It está protagonizada por Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook y Julian Hilliard. La película está ahora en los cines y en HBO Max.