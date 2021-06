Festival de Cannes 2021: el cine retoma su esplendor

Con el anuncio de las 24 películas que compiten por la Palma de Oro, el Festival Internacional de Cine de Cannes oficializa que está listo para acoger a lo mejor del séptimo arte. El certamen, considerado el más importante de su tipo, se celebrará del 6 al 17 de julio.

La actriz estadounidense Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor, por su trayectoria que se inició a los 11 años y será la invitada especial durante la proyección de la película inaugural ‘Annette’, de Leos Carax.

Competencia sin fronteras

Entre las dos docenas de candidatas se encuentran trabajos de cineastas ya conocidos en el certamen festival. ‘Flag Day’ es dirigida por el estadounidense Sean Penn, mientras que el italiano Nanni Moretti fue seleccionado con su obra ‘Tre Piani’. Otros títulos nominados son ‘La crónica francesa’, de Wes Anderson; ‘Benedetta’, de Paul Verhoeven; y ‘Annette’, de Leos Carax.

También figuran ‘Memoria’, del tailandés Apichatpong Weerasethakul, y ‘La fiebre de Petrov’, del ruso Kirill Serebrennikov.

Entre los directores hay cuatro mujeres, tres de ellas francesas: Catherine Corsini llega a la contienda con ‘Tre Fracture’. Julia Ducournau, con ‘Titane’; y Mia Hansen-Love presenta ‘Bergman Island’. A ellas se une la húngara Ildikó Envedi y su película ‘The Story of my Wife’.

Aunque ninguna producción dirigida por iberoamericanos se encuentra nominada, en la sección paralela ‘Una cierta mirada’, destaca ‘Noche de fuego’, de la mexicana Tatiana Huezo, y entre las sesiones especiales, figura ‘O marinheiro das montanhas’, del brasileño Karim Ainouz.

Las novedades

El estadounidense Spike Lee será el primer presidente afroamericano del jurado calificador, que esta vez estará integrado por el 51 por ciento de mujeres.

Pero esas no serán todas las novedades. El certamen contará con la nueva sección Cannes Premiere, que entre otras cintas incluirá trabajos de Oliver Stone (‘JKF, Revisited: Through the Looking Glass’) y el primero como directora de Charlotte Gainsbourg, sobre su madre, Jane Birkin.

Responsabilidad y compromisos