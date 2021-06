Juez declara que The Last Jedi y Rise of Skywalker son “mediocres y tontas”

Durante un caso que involucró a ConAgra Foods Inc. y Wesson Oil, el tema de Star Wars surgió cuando Lee escribió: “En pocas palabras, Richardson, el nuevo propietario de Wesson Oil, puede volver a usar la etiqueta ‘100% natural’ en cualquier momento. tiempo que desee, privando así a la clase de cualquier valor teóricamente otorgado por la orden judicial. Por lo tanto, ConAgra esencialmente acordó no hacer algo sobre lo que carece de poder. Es como si George Lucas prometiera no más secuelas mediocres y torpes de Star Wars poco después vender la franquicia a Disney. Tal promesa sería ilusoria “. En la parte inferior del documento había una nota al pie que decía: “Como es evidente en la producción de Disney de Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker”.

Aunque The Last Jedi fue alabado por los críticos, la película fue recibida con una reacción violenta por parte de varios fanáticos de Star Wars que sintieron que iba demasiado lejos en términos de subvertir las expectativas. Muchos también se opusieron a la interpretación de Luke Skywalker, quien fue reintroducido por primera vez desde el Retorno del Jedi (salvo por la burla al final de El despertar de la fuerza) como un ermitaño desilusionado que se había separado de la Fuerza. Incluso el propio Mark Hamill dijo la famosa frase: “él no es mi Luke Skywalker”.

En cuanto a The Rise of Skywalker, aquellos enamorados de The Last Jedi vieron el Episodio IX como una corrección de rumbo innecesaria que deshizo mucho de lo que su predecesor estableció, insertó innecesariamente a Palpatine en la narrativa e hizo un mal trabajo al concluir la Saga Skywalker de nueve capítulos. .